DEN HAAG (ANP) - Jaap van Dissel, tijdens de corona-uitbraak directeur van het Centrum Infectieziekten bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en voorzitter van het zogeheten Outbreak Management Team (OMT), wordt pas bij een volgend verhoor bevraagd over zaken als mondkapjes en de avondklok. Dat zei de voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie corona Daan de Kort aan het begin van het eerste verhoor van Van Dissel.

De verhoren begonnen vorige week vrijdag. Deze eerste volle verhoorweek staat in het teken van het begin van de pandemie.

In totaal vinden er 51 verhoren plaats, met in totaal 47 getuigen. Onder meer viroloog Marion Koopmans en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib zijn al verhoord. Naast Van Dissel moeten ook oud-premier Mark Rutte, voormalig gezondheidsminister Hugo de Jonge en oud-justitieminister Ferd Grapperhaus twee keer voor de commissie verschijnen.