DEN HAAG (ANP) - Tijdens de verhoren van volgende week moeten Mark Rutte, Dick Schoof en Wouter Koolmees voor de parlementaire enquêtecommissie corona verschijnen. Het is de tweede volle verhoorweek en deze staat in het teken van de organisatie van de corona-aanpak.

Schoof, die tijdens de pandemie secretaris-generaal op het ministerie van Justitie en Veiligheid was, is vrijdag om 10.00 uur aan de beurt. Daarop volgt het verhoor met oud-premier Rutte, die overigens twee keer voor de commissie moet verschijnen. Dat geldt ook voor oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel, voormalig gezondheidsminister Hugo de Jonge en oud-justitieminister Ferd Grapperhaus. Van Dissel is vrijdag al voor het eerst verhoord.

De verhoorweek trapt maandag af met Hubert Bruls, sinds 2012 burgemeester van Nijmegen en tijdens corona voorzitter van het Veiligheidsberaad. Diezelfde dag wordt ook Mark Roscam Abbing, toen directeur-generaal Samenleving en Covid 19, verhoord.

Woensdag is het aan oud-ministers Tamara van Ark (Medische Zorg) en Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) om vragen van de commissie te beantwoorden.