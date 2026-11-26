DEN HAAG (ANP) - Meerdere provinciale VVD-politici vinden dat Dilan Yeşilgöz geen dubbelfunctie meer zou moeten vervullen. VVD-fractievoorzitters in onder meer Friesland, Overijssel en Groningen zeggen het volste vertrouwen te hebben in Yeşilgöz, maar vinden dat een partijleider voor de 'zuiverheid' nu beter buiten het minderheidskabinet kan staan. Ze is nu zowel partijleider als lid van het kabinet (vicepremier en minister van Defensie).

Het leiderschap van Yeşilgöz staat ter discussie binnen de VVD. Oud-partijvoorzitter Christianne van der Wal zei woensdagavond bij Pauw & De Wit al dat "heel veel" VVD'ers ongemak voelen bij de huidige constructie.