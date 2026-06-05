DEN HAAG (ANP) - Er is geen link tussen het besluit om de begroting van minister Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66) dit jaar bij te plussen en de beslissing om verder te gaan met het wetsvoorstel strafbaarstelling verheerlijking terrorisme. Dat zei vicepremier en VVD-leider Dilan Yeşilgöz vrijdag.

Beide zaken staan volgens haar helemaal los van elkaar. Het gebeurde wel "in hetzelfde timeframe, parallel, tegelijk". Yeşilgöz zei er deze week op geen enkele manier persoonlijk bij betrokken te zijn geweest. Ze was wel op de hoogte van de inzet van Sjoerdsma in de onderhandelingen met PRO over zijn begroting.

Volgens de vicepremier is er geen uitruil geweest, dus dat Sjoerdsma extra geld voor zijn begroting krijgt en de VVD verder mag met het bovengenoemde wetsvoorstel. De VVD was altijd warm pleitbezorger voor het wetsvoorstel, terwijl D66 erop tegen was. De VVD wil juist zo weinig mogelijk geld aan ontwikkelingshulp uitgeven; D66 wil dat er meer geld naartoe gaat.

Extra investering

Minister David van Weel (Justitie en Veiligheid, VVD) zei na de ministerraad "heel blij" te zijn dat hij verder kan gaan met de wet. Hij was daarover door de partij op de hoogte gesteld.

Sjoerdsma kwam deze week met PRO tot een akkoord over een extra investering van 380 miljoen euro dit jaar in ontwikkelingshulp. Dat was voldoende voor de oppositiepartij om de begroting van Sjoerdsma in de Eerste Kamer te gaan steunen. Zonder die steun zou die het niet halen in de senaat.

Het nieuws van een mogelijke "schaduwdeal" lekte donderdag uit toen Sjoerdsma in de Tweede Kamer debatteerde over de aanpassing van zijn begroting. Oppositiepartijen reageerden verontwaardigd en eisten opheldering. Suzanne Kröger (PRO) zei "geschokt" te zijn. De Kamer praat volgende week verder over deze zaak.