DEN HAAG (ANP) - VVD-leider Dilan Yeşilgöz heeft vrijdag rondom de ministerraad geen vragen van de pers beantwoord over haar leiderschap. De minister van Defensie vermeed zowel voorafgaand aan het kabinetsoverleg als achteraf de media. Een woordvoerder van Yeşilgöz kon niet zeggen waarom zij niet zoals gebruikelijk de pers te woord stond.

Het leiderschap van Yeşilgöz staat de afgelopen dagen onder druk. Niet alleen spraken anonieme VVD'ers zich uit bij verschillende media, ook met naam en toenaam roerden prominenten zich in de discussie. Oud-partijvoorzitter en -minister Christianne van der Wal vroeg zich hardop af of de "dubbele rollen" van Yeşilgöz "houdbaar" zijn. Volgens Van der Wal was hier grote onvrede over in de partij, en zou Yeşilgöz mogelijk moeten kiezen tussen het ministerschap en het partijleiderschap.

Ook verschillende fractieleiders in de Provinciale Staten willen een einde aan de "dubbele petten" van Yeşilgöz. De fractievoorzitters in Groningen, Friesland en Overijssel vonden het voor de "zuiverheid" beter dat de partijleider niet in het minderheidskabinet zit.