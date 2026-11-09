DEN HAAG (ANP) - D66, CDA en PRO vragen zich af of cultuurminister Rianne Letschert (D66) niet te snel gaat in het proces om tot een nieuw stelsel voor cultuursubsidies te komen en roepen op tot zorgvuldigheid. De bewindsvrouw wil dat cultuursubsidies vanaf 2029 zoveel mogelijk worden verstrekt door de Rijkscultuurfondsen.

Momenteel zijn er zes van dat soort fondsen. Letschert wil dat mogelijk terugbrengen naar drie. Volgend jaar juni maakt de minister haar plannen concreter.

Hoewel D66 en PRO niet tegen een herziening van het subsidiestelsel zijn, wilden zij maandag tijdens een cultuurdebat wel weten welk probleem Letschert met haar plannen denkt op te lossen. Heera Dijk (D66) stelde dat er veel tegelijkertijd verandert en vroeg zich af of de minister het niet onnodig complex maakt. Volgens Mohammed Mohandis (PRO) is het tempo van Letschert "bijna onhaalbaar".

Cybersecurity

De bewindsvrouw stelde dat een herinrichting onder meer kan zorgen voor sterkere fondsenorganisaties. Volgens haar wordt er steeds meer gevraagd van de "relatief kleine organisaties", bijvoorbeeld op het gebied van cybersecurity. Letschert begrijpt de zorgen over het tijdspad. "Ik vind het belangrijk dat we de stappen gaan zetten, maar het moet wel zorgvuldig gebeuren", aldus de minister die benadrukte dat niet alle plannen in 2029 hoeven in te gaan.

Letschert benadrukte ook dat er een heel proces vooraf is gegaan aan haar Kamerbrief over de herziening. Zij legde uit dat in 2023 de eerste stappen zijn gezet richting een nieuw stelsel. Vervolgens is advies gevraagd aan de Raad voor Cultuur en aan de hand daarvan zijn veel gesprekken gevoerd met de sector. "Dus ik vind het ergens ook wel jammer dat het beeld nu is ontstaan dat ik ineens een brief stuur", aldus Letschert.