UTRECHT (ANP) - Meerdere partijen in de Provinciale Staten van Utrecht betwijfelen of het plan voor de bouw van 25.000 woningen in de polder Rijnenburg in de huidige vorm kan doorgaan, nu minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat) heeft gezegd dat hij geen geld heeft voor een tramlijn naar de nieuwe wijk. Onder meer ChristenUnie vroeg zich af of het plan niet moet worden aangepast als het geld nog lang op zich laat wachten. Het CDA deed daarvoor een suggestie.

"Je kan niet wachten met de bouw van 25.000 woningen tot de pot van het Rijk er is", zei CDA-commissielid Rody van der Pouw-Kraan. "Kunnen we niet met buslijnen naar Rijnenburg beginnen en omkitten als het geld voor de tramlijn er is?" Els Kooij van de ChristenUnie vroeg zich af of het niet tijd wordt dat de provincie haar "knopen gaat tellen en zich gaat heroriënteren op dingen die wel kunnen". Ze werd daarin gesteund door UtrechtNu!