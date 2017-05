Samsung zet met Galaxy S8 een stap in de toekomst

Zoals elk jaar verrast ook dit jaar Samsung ons met een gloednieuw Galaxy S8 model, de opvolger van de S7 familie, bestaande uit de Samsung Galaxy S7 en de S7 Edge. Met de komst van de S8 is er een boel veranderd. Benieuwd wat de belangrijkste verschillen zijn tussen de Galaxy S7 Edge en de Galaxy S8? We hebben ze op een rijtje gezet.

Toen Samsung in 2016 de Galaxy S7 en de S7 Edge introduceerde, leek het ietwat op een verbeterde kopie van zijn voorganger, de Galaxy S6. Het uiterlijk was vrijwel hetzelfde gebleven, met uitzondering van de subtiele rondingen en het gebogen scherm van de S7 Edge. De vormen zijn ronder, waardoor de S7 Edge prettiger aanvoelt en makkelijker van de tafel te pakken is. Daarbij zijn de toestellen weer echt zwart ten opzichte van het zwart-blauw dat Samsung vorig jaar gebruikte voor haar S6 topmodellen. In combinatie met het AMOLED scherm levert dit een mooie telefoon op. En niet te vergeten: de S7 familie is waterbestendig, mocht je een keer niet goed opletten tijdens een wc- bezoek.

Uiterlijk en design

Met de onlangs gelanceerde Samsung Galaxy S8 heeft Samsung echter weer flink uitgepakt. Met name het uiterlijk heeft een behoorlijke facelift ondergaan. Het gebogen scherm, die de S7 Edge ook heeft, is nu standaard en daarbij is er gekozen voor een home button-loze voorkant. Op de zijkant van het toestel vind j een knop voor Samsungs slimme Bixby assistent. Ook het Samsung logo staat niet meer boven het scherm, maar alleen nog midden op de achterkant. Het beeldscherm van de S8 is groter, terwijl het toestel kleiner is dan de Samsung Galaxy S7 Edge. De achterkant is uitgebreid met een vingerafdrukscanner en de voorkant is een irisscanner rijker.

Naast de verschillen in uiterlijk en design zijn er ook nog een aantal andere verschillen tussen de Galaxy S7 Edge en de Galaxy S8:

Afmetingen (h x b x d)

Galaxy S7 Edge: 15,09 x 7,26 x 0,77 cm

Galaxy S8: 14,89 x 6,81 x 0,80 cm

Galaxy S7 Edge: 5,5 inch Quad HD scherm

Galaxy S8: 5,8 inch Quad HD scherm

Galaxy S7 Edge: 32 GB

Galaxy S8: 64 GB

Galaxy S7 Edge: 12 megapixels

Galaxy S8: 12 megapixels

Galaxy S7 Edge: 5 megapixels

Galaxy S8: 12 megapixels

De échte Samsung-liefhebbers kunnen hun hart ophalen: de Samsung Galaxy S8 is een knap staaltje werk.