Eva Jinek doet oproep aan vrouwen om van zich te laten horen in de media

Het was muisstil in de bomvolle zaal met ambitieuze vrouwen, toen Eva Jinek haar krachtige betoog gaf tijdens het NextWomen Summit event in Amsterdam gericht op ambitieuze carrièrevrouwen. Met negen jaar ervaring op televisie weet zij als geen ander hoe het is om in de spotlight te staan. “Er komt een moment dat mensen het niet meer over je uiterlijk, je kleding of je liefdesleven hebben. Ze gaan je zien voor de vrouw die je bent.”

Eva sprak in haar krachtige betoog haar ‘zusters’ toe, zoals ze zelf de vrouwen om haar ziet. Ze mist de aanwezigheid van vrouwelijke experts in de media, óók in haar eigen talkshow. Door de negatieve reacties op met name sociale media zijn veel vrouwen geneigd om niet eens meer te proberen om uitgenodigd te worden voor een talkshow. “We zien alleen de negatieve reacties, zo werkt dat bij mensen. En of het nu je eerste of twintigste keer is, het blijft impact hebben als er negatief over je geschreven en gesproken wordt.” Ze weet er alles van en spreekt vanuit persoonlijk ervaring, aldus Eva, die veelvuldig als bitch en koele kikker is omschreven.

Volgens haar reageren we op twee manieren op kritiek: fight of flight. Als je in de vechtstand gaat, word je boos, bouw je een muur om je heen, zorg je ervoor dat niets je meer raakt en stop je met voelen. Hiermee sluit je een groot deel van de mensen om je heen buiten. Je kan ook voor de vluchtstand kiezen. “Dit is waar de meeste vrouwen voor kiezen. Ze lopen weg en zeggen: ‘ik doe dit nooit meer’. Hierdoor verlies ik veel vrouwen bij mij aan tafel, die deskundig zijn en geen onderdeel willen uitmaken van dit zogenaamde circus.”

“We hebben een keuze hoe wij reageren”

Eva begrijpt dat mensen het niet meer proberen, omdat ze zichzelf niet willen blootleggen aan al die kritiek. Het resultaat is wel dat vrouwen als deskundige geen onderdeel uitmaken van de gesprekken aan tafel en dus in de minderheid zijn. Ze spreekt de vrouwen in de zaal bemoedigend toe: “Dit is een neerwaartse spiraal en deze moeten we doorbreken. We kiezen niet hoe mensen op ons reageren, maar wij hebben wel een keuze hoe wij reageren. Wij mogen reageren door op te komen dagen!”

We zien vaak mannen aan tafel zitten die vertellen over uiteenlopende onderwerpen, terwijl de meeste van de programma’s gemaakt worden door vrouwen. 65 procent van redactieteams bestaat uit vrouwen en dit geldt ook voor het redactieteam van Eva. 75 procent van de gasten is echter man. Waarom is dit en wat kunnen wij vrouwen veranderen, is een vraag die Eva zichzelf en het publiek stelt. “Als we blijven vluchten, verandert er niets. Dus plaats je ego in een hoek, herpak jezelf en laat jezelf zien. Het zou de norm mogen zijn dat vrouwen bij mij aan tafel zitten. Ben volledig aanwezig, durf een mening te hebben, blijf trouw aan je professionele stem, verontschuldig jezelf niet voor het hebben van een mening en luister naar en sta open voor de mening van anderen. Langzaamaan zal er iets veranderen. Mensen zullen ophouden met over je kleding te praten, je haar, je gezicht, hoe je klinkt en alles wat te maken heeft met het feit dat je een vrouw bent. Uiteindelijk wordt er alleen nog maar gesproken over wat je zegt en je expertise.”

Kortom, “als je gebeld wordt, zeg ja en show up”, aldus Eva.