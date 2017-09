Boek Zelfstandige mét plezier zorgt voor blijvend ondernemersgeluk

Nederland telt 1,4 miljoen zelfstandig ondernemers. Volgens verhaal- en motivatiecoach Alexandra Smith zijn veel van hen aan het worstelen omdat ze een verkeerd beeld hebben van succes. “Een groot huis, veel geld op de bank, vijf keer per jaar met vakantie, klanten die continu bellen en altijd de beste zijn, is voor negentig procent van de ondernemers niet de realiteit.”

Vijf jaar geleden had Alexandra zelf een crisisjaar en het daaropvolgende jaar was ook financieel slecht. Ze had steeds minder opdrachten en daardoor steeds minder plezier in haar werk. “Dit kwam deels door de crisis, maar ook door mijzelf. Ik had nooit een ondernemingsplan gemaakt of aan marktonderzoek gedaan. Te laat zag ik dat de concurrentie te groot werd. Ik moest nadenken over nieuwe diensten. Dit kon, want ik benutte niet al mijn talent.” Ze had de crisis nodig voor de omslag die ze tijdens het schrijven van haar tweede boek maakte (100 dagen dankbaarheid). In de betere jaren daarna verzamelde ze inzichten voor haar onlangs verschenen derde boek ‘Zelfstandige mét plezier’.

De focus ligt op dat alles perfect moet zijn

Het boek gaat over geluk en over plezier houden in het ondernemerschap, wat volgens Alexandra essentieel is voor de continuïteit van je eigen onderneming. “Geluk is heel persoonlijk: waar word je blij van, waar liggen je passies en wat moet je doen om gemotiveerd te blijven. Het boek helpt je hier antwoord op te vinden. Geluk wordt nu weggezet als iets maakbaars, maar dat is slechts ten dele waar. Je moet het elk dag herhalen, en dat maakt het uitdagend. Voor mij is geluk voldoening halen uit het werk wat ik doe, herhalen waar ik blij van word en realistisch blijven in wat haalbaar is.” Ondernemersgeluk sluit hierbij aan volgens Alexandra: aan de ene kant tevreden zijn met het werk wat je doet, omdat het bij je past, en daarnaast kunnen omgaan met tegenslagen. “Als jij tien dingen probeert, is het mooi meegenomen als er drie dingen lukken. Als jij focust op dat er zeven dingen niet gelukt zijn, is dat geen positieve mindset.”

Het valt Alexandra op dat mensen heel kritisch zijn op wat niet lukt of op de eigenschappen en talenten die ze niet hebben. “De focus ligt op dat alles perfect en beter moet zijn. Als dit je focus is, raak je je plezier kwijt. We kunnen niet allemaal de beste zijn, maar dat hoeft ook niet. Tuurlijk moet je goed zijn in wat je doet, maar je hoeft niet de beste te zijn. Klanten werken liever met mensen die plezier hebben in wat ze doen, dan met iemand die misschien beter is, maar altijd chagrijnig is.”

Wat zijn haar tips om te ondernemen met plezier?

“Neem een reflectiemoment en stel jezelf de volgende vragen: wie ben ik, waar sta ik voor en waarom doe ik wat ik doe. Hierdoor krijg je inzicht in je waarden. Als jij je waarden hebt ontwikkeld en weet wat voor jou belangrijk is, dan weet je welke diensten bij je passen en welke niet. Als je werk van betekenis doet en als je trouw blijft aan jouw waarden, creëert dit geluk.

“Stel ondernemingsdoelen. Waar wil je naartoe? Het is belangrijk dat deze realistisch zijn, dat ze passen bij jouw waarden en verlangens en dat ze overeenkomen met de kwaliteiten die je hebt. We zijn vaak geneigd om doelen van anderen te kopiëren of om te pleasen, waarbij we overal ‘ja’ op zeggen. Dit kost veel energie, want dan doe je iets wat goed is voor een ander, maar wellicht niet voor jou.”

“Vier je successen en waardeer de stappen die je zet. Sta bewust stil bij wat je hebt bereikt: dit geeft veel plezier. We slaan vaak dicht als we alleen maar naar het grote geheel kijken. Dit komt omdat we de weg ernaar toe niet vieren. Door te vieren blijf je gemotiveerd en gedisciplineerd. Vieren is als een ontspanningsmoment en in die ontspanning krijg je vaak fantastische ideeën.”

Winnen

Kan jij als zelfstandig ondernemer wel wat meer ondernemersgeluk gebruiken? Kijk dan op onze Facebookpagina hoe je kans maakt op het boek van Alexandra Smith.