In de spotlight: Miranda Koelemeijer van Maxime Models

Als kind wilde Miranda Koelemeijer politieagent worden. Ze kon niet tegen onrecht; dat is nog steeds zo, maar haar leven liep anders dan gepland. Ze is inmiddels eigenaresse van modellenbureau Maxime Models en zet zich in voor meer size diversity in tijdschriften en op de catwalk. “Ik durf te zeggen dat meer mensen last hebben van binge eating disorder (BED) dan van anorexia en boulimia bij elkaar.”

Miranda is haar modellenbureau gestart omdat ze een statement wil maken. Toen ze 35 jaar was, werd ze op straat als plus-size model gescout door een castingbureau voor modellen. Ze wist niets van het modellenwereldje af. “Ik had nooit kunnen denken dat ik model zou worden, laat staan dat ik mijn eigen modellenbureau zou starten. Ik pas helemaal niet in dat wereldje.”

Ik was te oud om de nieuwe plus-size Doutzen Kroes te worden, dus het modellenwerk was leuk voor erbij. Ik kwam er snel achter dat er nagenoeg geen opdrachten waren voor vrouwen die wat voller waren. Ik zie op straat niet terug wat ik op de catwalk of in tijdschriften te zien krijg. Ik wil de boodschap meegeven dat je mooi bent zoals je bent. Er zijn zoveel vooroordelen over mensen die voller zijn.”

“Ik vecht tegen de gevestigde modewereld”

Een bevriende fotograaf zei tegen Miranda: “Waarom start je geen bureau?” In 2010 ben ik vanuit het niets Maxime Models gestart. Ik heb rond de dertig modellen in mijn bestand, die allemaal maat veertig of meer hebben. Weet je dat de gemiddelde Nederlandse vrouw maat 42 heeft? In de modellenwereld ben je al vanaf maat 38 een plus-size model. Er zit ook wel wat schenenschopperij bij mij: ik vecht tegen de gevestigde modewereld en dan vecht je tegen adverteerders en geld. Dat is best moeilijk.”

Volgens Miranda heeft iedereen in de modewereld en bij de bladen de verantwoordelijkheid dat er meer diversiteit komt. “Er wordt een verkeerde boodschap uitgezonden; de boodschap dat als je dun bent, je succesvol, gelukkig en mooi bent.”

Naast size diversity wil Miranda dat er meer aandacht komt voor BED, een eetstoornis waar ze zelf lange tijd last van heeft gehad. Bij BED heb je eetbuien zonder pogingen te doen om voedsel kwijt te raken, te verbranden of dit jezelf te onthouden. “Ik ben nu 48 en ben vanaf mijn pubertijd een emotionele eter geweest. Door te eten, bouwde ik een muur om me heen en dacht ik dat ik niet geraakt kon worden. Op een dag ben ik gaan googelen en kwam ik uit bij BED.”

Volgens Miranda is er weinig over BED bekend en is er geen enkele begeleiding en therapie voor deze stoornis. “Ik durf echt te zeggen dat meer mensen last hebben van deze eetstoornis dan van anorexia en boulimia bij elkaar. Ook onder modellen speelt BED een grote rol.”

Tot slot, wat zou willen Miranda nog willen bereiken? “Ik wil de modewereld blijven wakker schudden. En we moeten kappen met dat body shaming, of je nu dik of dun bent. Kijk daar doorheen en richt je op de mens erachter. Volle mensen zijn niet speciaal, we zijn gewoon mensen.”