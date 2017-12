In de spotlight: René Metz van Easy Office Online

Volgens René Metz, directeur van Easy Office Online, is de rol van de huidige systeembeheerder een remmende factor voor ICT-innovatie binnen mkb-bedrijven. Volgens hem laten ondernemers veel kansen liggen, terwijl de cloud veel mogelijkheden biedt. “De cloud is niet onveilig. De gebruikers ervan zijn de zwakste schakel.”

Als kind droomde René ervan om straaljagerpiloot te worden. “Het is me bijna gelukt, maar tijdens de opleiding bleek ik niet goed genoeg te zijn. Door mijn vader, die in de automatisering werkte, ben ik geïnspireerd om de ICT-kant op te gaan. Het programmeren is me met de paplepel ingegoten.” In 2011 heeft René samen met zijn broer Eddie Easy Office Online opgericht en doet hij de sales en marketing van het bedrijf. Hij ondersteunt ondernemers met werken en bellen in de cloud.

Volgens René zijn de meeste ondernemers voornamelijk met hun eigen vak bezig en te weinig met wat IT voor hun vakgebied kan betekenen. “Alle succesvolle bedrijven zijn groot geworden door wat IT te bieden heeft. De kleine lokale ondernemers benutten de huidige IT-mogelijkheden echter niet. Ze verwijzen je door naar hun systeembeheerder en willen alleen maar weten wat het kost.”

“Vaak staat de server nog ergens onder een bureau”

Jaren geleden was een systeembeheerder keihard nodig, maar tegenwoordig kan alles vanuit de cloud op afstand met weinig mankrachten beheerd worden, aldus René. “Vaak staat de server nog nergens onder een bureau en dat zou ik graag anders zien. De systeembeheerder die twintig jaar geleden iets geleerd heeft, brengt geen innovatie. Ze mogen zichzelf veel meer ontwikkelen en ondernemers mogen veel kritischer zijn.”

Dagelijks krijgt René te horen dat de cloud niet veilig is. “De cloud is niet onveilig. De gemiddelde mkb-er werkt veiliger in de cloud dan op een lokale server. Er zijn veel mensen die de cloud onveilig vinden, maar die hun telefoon nooit vergrendelen en hun geboortedatum als wachtwoord gebruiken. We vinden het onveilig, omdat we er geen grip op hebben en we het niet kunnen zien.”

Tips om je te beschermen tegen hackers

Volgens René zijn de gebruikers de zwakste schakel. Heeft hij nog tips hoe we onszelf kunnen beschermen tegen hacks? “Zorg dat je wachtwoord veilig en lang is (minimaal twintig tekens) en gebruik unieke wachtwoorden voor belangrijke omgevingen, zoals je mail, sociale media en voor online bankieren. Gebruik tenslotte altijd de nieuwste software, zorg dat je een spamfilter hebt en wees heel beducht als het gaat om mailtjes of linkjes die je niet vertrouwd. Gebruik je gezond verstand.”