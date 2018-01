De Nederlandse economie beleefde in 2017 een topjaar en is ook met een flinke vaart 2018 binnengestoven. De crisis is voorbij en dit is ook te merken aan het aantal doorlopende kredieten en persoonlijke leningen die worden verstrekt. Het verschil tussen deze twee leenvormen is niet altijd even duidelijk. Wij hebben de belangrijkste verschillen op een rijtje gezet.

Al in 2016 is er meer geld geleend dan het jaar ervoor, 3,4 miljard euro om precies te zijn. Dit is een groei van 21 procent. De groei in de markt in 2016 sluit goed aan bij het beeld dat consumenten meer krediet afsluiten in tijden van economische groei en toenemend consumentenvertrouwen, aldus branchevereniging VFN.

Auto, restschuld of eigen woning

De overvloed aan geld drukt de rente, de prijs van geld, en biedt huishoudens extreem lage leenkosten. Geld lenen voor een huis, auto of nieuwe keuken kost hierdoor niet veel. Waar sluiten consumenten vooral een lening voor af? Dat is een auto (veertig procent) of om een restschuld af te lossen (dertig procent). Ook voor investeringen in de eigen woning wordt geld geleend.

Te weinig mensen weten het verschil tussen een doorlopend krediet en een persoonlijke lening. Als je leent, moet je goed weten welke van deze twee vormen je kiest. De keuze is afhankelijk van je situatie, waar je het geld voor wilt gebruiken en of je van tevoren al precies weet hoeveel geld je nodig hebt.

Doorlopend krediet

Als je van tevoren niet precies weet hoeveel geld je nodig hebt, bijvoorbeeld voor een studie van een zoon of dochter, is het verstandig om voor een doorlopend krediet te kiezen. Dit is een krediet waarbij je voortdurend geld kunt opnemen en aflossen. Je neemt dus alleen geld op als je het echt nodig hebt en hierover wordt ook rente betaald. De rente is variabel. Bij Kredietconcurrent.nl. kan je berekenen wat de mogelijkheden zijn voor jouw persoonlijke situatie.

Persoonlijke lening

Als je van tevoren wel precies weet hoeveel geld je nodig hebt, bijvoorbeeld voor het kopen van een auto of keuken, is de persoonlijke lening een goede keuze. Bij een dergelijke lening wordt het benodigde bedrag in één keer gestort. De rente staat vast voor zolang de lening loopt. Maandelijks betaal je hetzelfde bedrag aan rente en aflossing. Geld dat is afgelost, kan niet meer worden opgenomen. Dit is één van de grote verschillen met een doorlopend krediet. Met een persoonlijke lening weet je precies per maand waar je aan toe bent.