Als kind heeft auteur en business coach Ellen de Lange gezien wat de gevolgen zijn van hard werken. Haar vader kreeg een hartstilstand en haar moeder had tien jaar lang een burn-out. Ellen besloot toen dat zij dit niet wilde en dat het ook anders kan. Hoe? Met zacht werken. “Je kunt in alle drukte en hectiek je werk doen, zonder dat je moet rennen, zweten en zwoegen.”

We zijn rijker dan ooit, maar we zijn ook oververmoeid, opgejaagd en krijgen snel een burn-out. “Dat is een maatschappelijk probleem, wat alleen maar groter wordt. Ik heb het bij mijn ouders gezien. Ze hielden van hun werk en bedrijf, maar werden er wel ziek van. Dat inspireerde mij om op zoek te gaan naar een andere manier van werken, waarin ik mijn geld verdien, doe wat ik leuk vind en mijn talenten gebruik.”

Die manier heet zacht werken en is volgens Ellen een relaxte, ontspannen en plezierige manier van werken, waarbij je ook veel doet. “Ik heb twee kinderen, heb in vier jaar tijd vier boeken geschreven en ik heb een eigen bedrijf. Met zacht werken word je die persoon die een beetje eigenwijs is, die niet overal ‘ja’ tegen zegt, die energiek is, stralende ogen heeft en coole projecten doet.”

Bij zacht werken luister je naar je energie, je lichaam en je eigen wijsheid. “Vaak luisteren we niet naar ons lichaam, dat feilloos aangeeft wat er nodig is. Het zegt wat klopt en wat niet. Het heeft te maken met een staat van zijn waarbij je je werk met aandacht en kwaliteit doet. Je kan snel tussendoor een mailtje sturen, maar je kunt ook stilstaan bij de persoon aan wie je mailt.”

Zacht werken in de file in de Randstad

Als je zacht wilt werken, hoef je niet een sabbatical te nemen of op spirituele reis te gaan. Je kan gewoon zacht werken in de file in de Randstad. “Het gaat niet om rennen, pushen en deadlines halen, maar om het volgen van je energie. De ene keer heb je wat meer energie en de andere keer wat minder. Soms neem je een dag rust en het volgende moment werk je op zaterdagavond.”

In het begin is het best lastig en kan het een vervelend gevoel geven. “Als je altijd aan het hollen bent geweest en opeens gaat voelen wat er is, kan dit even wennen zijn. Maar stap voor stap kom je veel meer bij jezelf en bereik je meer met minder inspanning. Je gaat aanvoelen als iets niet klopt, er komen vanzelf dinge op je pad en het voelt alsof je geholpen wordt.”

Zacht werken is het werken van de toekomst en een van de antwoorden op een burn-out, aldus Ellen. “Ook als je van hard werken houdt, is zacht werken dé manier om je leven lang mooie dingen te kunnen blijven doen, zonder uitgeput te raken. Het is een fysieke vaardigheid, waarbij je je lichaam voelt als je werkt. De scheiding tussen werk en privé verdwijnt met zacht werken, omdat je jezelf met al je talenten overal naartoe brengt.”

