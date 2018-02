Tijdens een gezellig avondje uit eten met vrienden in een restaurant zijn we vaak geneigd meer te eten dan anders. Vol gevoel? Toch nemen we nog een toetje. Het lijkt onschuldig, maar volgens recent wetenschappelijk onderzoek is er meer aan de hand: in een drukke omgeving eten we meer calorie├źn dan als het rustig is.

Experts in consumentengedrag hebben ontdekt dat het opgeblazen gevoel na een avond uit eten niet alleen komt omdat het gezellig is. Het was al bekend dat temperaturen, kleuren en verlichting een invloed hebben op onze keuzes, maar recent onderzoek toont aan dat de mate van drukte ook een impact heeft.

Calorierijke gerechten

In een drukke omgeving raken we cognitief overbelast en vallen we terug op affectieve denkpatronen, die gebaseerd zijn op emoties. Hierdoor kiezen we sneller voor calorierijke gerechten. Zodra we terugvallen op emotionele reacties grijpen we dus sneller naar dat mandje brood met kruidenboter, terwijl we eigenlijk genoeg gegeten hebben.

Restaurants spelen hier handig op in door hun gasten zo dicht mogelijk bij elkaar te zetten. Wil je na een avond uit eten liever niet met een extra kilo het restaurant verlaten? Zoek dan een rustig plekje op. Dan kan je elkaar niet alleen beter verstaan, maar zorg je ook een stuk beter voor jezelf.

