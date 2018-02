Tips: wat te doen na je pensioen

Sommige mensen kijken er naar uit, andere moeten er niet aan denken: met pensioen gaan. Het is een fase in het leven waar we allemaal mee te maken krijgen. De hamvraag is: wat ga je doen na je pensioen? Met deze tips wordt jouw pensioen een waardevolle tijd.

Bucketlist

Wat heb je altijd al willen doen, maar is er nooit van gekomen? Daar heb je nu de tijd voor! Dit kan het oppakken van een oude hobby zijn, een verre reis maken, een sport beoefenen of vrijwilligerswerk doen. Wat het ook is, maak een lijst van alle dingen die je nog wilt zien, doen of hebben en geef ze een plek in je agenda. Het gaat erom dat je nadenkt over hoe je deze tijd op een waardevolle manier wilt gaan invullen.

Werken

Vind jij het nog steeds leuk om te werken en wil je graag onder de mensen blijven? Dan is vrijwilligerswerk wellicht iets voor jou. Bedenk wel dat vrijwilligerswerk niet betekent dat het vrijblijvend is. Er wordt op je gerekend, dus bedenk vooraf goed hoeveel tijd je er in wilt steken en wat bij je past. Er zijn uitzendbureaus voor senioren waar je voor een leuke bijbaan terecht kunt.

Op reis

Als je met pensioen gaat, kan je eindelijk die verre reis maken. Je kunt zelf bepalen wanneer en hoe lang je gaat. Blijf je liever wat dichterbij huis, dan zijn er tal van mogelijkheden. Wat dacht je van het aanschaffen van een chalet of stacaravan? Hiermee kun je ergens in de natuur of aan het strand een tweede huis creëren, waar je in de weekenden kunt vertoeven.

Gezondheid

Houd tijdens je pensioen je gezondheid goed in de gaten. Dit betekent niet alleen dat je ervoor moet zorgen dat je voldoende beweegt en de juiste voeding tot je neemt, maar ook dat je onder de mensen bent. Ga dus regelmatig op pad met een groep vrienden of familie. Wat dacht je van een touringcar huren voor een dag om naar een museum of een dag naar een stad te gaan?

Kleinkinderen

Als je kleinkinderen hebt en je wilt ze wat vaker zien, is dit de perfecte tijd hiervoor. Plan eens in de maand een dag in om samen iets te ondernemen. Wil je meer onderdeel uitmaken van hun leven? Overleg of het mogelijk is om een oppasdag te krijgen.