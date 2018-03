Het aantal leningen in Nederland stijgt, met name door de lage rente en de groeiende economie. In het bijzonder voor oversluiten en auto’s wordt er flink geleend. Veel mensen in Nederland hebben een persoonlijke lening, doorlopend krediet, staan rood of hebben een hypotheekschuld. Het totale bedrag dat momenteel in Nederland is uitgeleend ligt rond de 15,4 miljard euro.

Vorig jaar is opnieuw vaker een consumptief krediet afgesloten dan het jaar ervoor. Volgens de marktonderzoekers van GFK is in 2017 het aantal leningen met een kwart gestegen. Achttien procent van de huishoudens in Nederland heeft een of meer lopende consumptieve kredieten.

In 2017 leenden Nederlanders het vaakst geld voor het oversluiten van bestaande leningen (33,6 procent). Een lening oversluiten kan interessant zijn door de lage leenrente van dit moment. Ook bieden een aantal kredietverstrekkers een langere looptijd aan, waardoor de maandlasten aanzienlijk dalen. Oversluiten biedt daarnaast de kans om van dure leenvormen, zoals rood staan, af te komen.

Naast oversluiten wordt er ook geld geleend voor de aanschaf van een auto, de verbouwing van een woning, een nieuwe keuken of nieuwe meubels. Mensen die alleen zijn, lenen het vaakst geld. Met name in de leeftijdsgroep 31-40 jaar is de behoefte aan een consumptief krediet groot. Als je aan het begin van je carrière staat, heb je vaak nog weinig gespaard, maar heb je wel met een aantal grote uitgaven te maken.

Risico’s voor een duurzaam financieel welzijn

Dat geld lenen geld kost, weten we allemaal. Maar dat het ook risico’s voor een duurzaam financieel welzijn met zich mee brengt, lijken we vaak minder bij stil te staan. Volgens Autoriteit Financiële Markten (AMF) is het belangrijk dat aanbieders en adviseurs van leningen een compleet beeld hebben van de lasten die deze verplichtingen met zich mee brengen. De kans ligt anders op de loer dat leningen zo groot worden, dat aflossen steeds moeilijker wordt.

Een lening aanvragen wordt door consumenten steeds vaker online gedaan. Zorg ervoor dat je verschillende gratis offertes aanvraagt, dat je goed op de rente en kosten let en dat je verschillende aanbieders met elkaar vergelijkt. Anders kan het leiden tot onverantwoorde leningen, aldus AMF. Dat is zeker het geval wanneer bedrijven hun sites zo hebben ingericht, dat de keuze van de consument wordt beïnvloed op een manier die niet in zijn belang is.