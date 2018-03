Online gokken wordt steeds populairder. Volgens een rapport van Juniper Research zullen er wereldwijd één op de tien volwassenen in 2019 een online gokje wagen, met name via de smartphone. De Engelsen en Italianen spannen de kroon, maar ook in Nederland zijn we met 8,4 miljoen recreatieve spelers in 2016 fan.

De versnelde groei wordt veroorzaakt door de verschuiving van de lotenverkoop in fysieke winkels naar mobiele apparaten. Daarnaast komt het door de toename van de geliberaliseerde online casino’s in Europa en de Verenigde Staten. Voor de meeste mensen blijft gokken een recreatieve vorm van vrijetijdsbesteding, maar bij een klein gedeelte loopt het gokken uit de hand. In 2016 waren er 95.700 risico gokkers en 79.000 mensen met een verslaving.

Nederland is een van de weinige landen in de Europese Unie waar online gokken nog niet is gereguleerd. De overheid heeft vooral zichzelf hiermee, want zij ontvangt geen kansspelbelasting over de honderden miljoenen euro’s die worden ingezet bij online casino’s.

Licentie

Waar moet je op letten als je online gaat gokken? Je moet eerst vaststellen of een goksite veilig en betrouwbaar is. Het is belangrijk dat je weet waar je speelt en dat je er zeker van bent dat als er winsten worden behaald, die ook daadwerkelijk worden uitbetaald. Dit kan op een aantal manieren worden vastgesteld. Een van de belangrijkste is de aanwezigheid van een licentie.

Een betrouwbaar online casino heeft een licentie, die vaak afkomstig is uit landen als Malta, Gibraltar of Costa Rica. Deze landen hebben een heldere kansspelwetgeving, die ze nauwkeurig naleven. Ook zijn er websites die aangeven welke casino’s betrouwbaar zijn en welke bonussen er gegeven worden. Kijk hier voor meer info.

Betaling

Als je gaat gokken, vinden er betalingen plaats. iDeal is voor online gokken de veiligste betalingsmethode. Als je met iDeal kunt betalen, is de kans klein dat er iets misgaat. Verder vergroot een Nederlandse helpdesk de kans dat een site veilig is. Wil je winsten laten uitbetalen door een online casino? Dan kan dit uiteraard altijd naar een eigen bankrekeningnummer door een overschrijving aan te vragen.

Hoge kwaliteit spellen

Tenslotte zijn op goksites spellen van een hoge kwaliteit een kenmerk van betrouwbaarheid. Als een online casino spellen van bekende fabrikanten aanbiedt, dan is de site hoogstwaarschijnlijk goed en kun je er met een gerust hart gokken. De spellen zijn dan vaak gemaakt door NetEntertainment, Netgaming Solutions of Microgaming. Meer info over online gokken kun je vinden op Oranje Casino.