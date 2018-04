Heb jij geen kaas gegeten van het kiezen van een internet provider? Maak je geen zorgen, je bent niet de enige. Wij hebben daarom een aantal tips op een rijtje gezet waar je op moet letten bij het kiezen van een internet provider.

Er spelen een aantal variabelen een rol bij de keuze van een internet provider. Om te beginnen is voor een gemiddelde internetgebruiker meestal twintig à dertig megabits per seconde (MB/s) voldoende. Verder moet je gaan kijken wat voor jou belangrijk is. Let hierbij op snelheid, levertijd, prijs, eventuele extra’s bij je pakket, combivoordelen en installatiemogelijkheden.

Snelheid

Als het voor jou belangrijk is dat het internet snel is, kun je het beste kiezen voor internet via de kabel of via glasvezel. Internet via de kabel heeft een verzekerde snelheidsgarantie. Via glasvezel is de allersnelste verbinding mogelijk.

Extra’s

Als je een pakket afsluit bij een provider zijn er allerlei extra’s beschikbaar. Dit zijn gratis opties, zoals toegang tot wifispots of Spotify premium. Deze extra’s krijg je bij een bepaald pakket. Je hoeft er dus verder niets extra’s voor af te sluiten.

Levertijd

Als je zo snel mogelijk je nieuwe internet aangesloten wilt hebben en zo min mogelijk risico wilt lopen dat je een paar dagen zonder komt te zitten, moet je goed nagaan wat de levervoorwaarden zijn van de verschillende providers. Een standaard levertijd voor een nieuwe internetaansluiting is drie tot vijf weken. Sommige providers leveren vanaf twee weken. Soms kun je binnen 24 uur online zijn door bij te betalen.

Prijs

Ben je gebonden aan een bepaald bedrag? Er zijn een aantal providers voor mensen met een beperkt budget. Je betaalt desondanks al snel rond de 22 euro per maand voor een abonnement. Het gaat vrijwel altijd om DSL-internet. Dit kan wat trager zijn, maar DSL-internet is een populaire keuze en nog steeds snel genoeg. Het is handig om de beschikbare opties te vergelijken en aan de hand van je adres een check te doen welke pakket voor jou het voordeligst is. Je kan dan ook aanbiedingen bij internet providers checken.

Let tenslotte nog op de voorwaarden van een installatie, zeker als je zelf niet zo handig bent. Een aantal providers zorgen voor een gratis monteur. Dit is vooral fijn als je wat extra technische ondersteuning nodig hebt. Bij een aantal internet providers krijg je combivoordeel als je meerdere diensten afsluiten.