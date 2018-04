Na jaren reclame te hebben gemaakt voor merken waar Hanne Tersmette niets mee had, maakte ze vijf jaar geleden de switch van de reclamewereld naar Natuurmomenten. Daar werkt ze als ‘boswachter communicatie en beleven’. “Nu is mijn merk natuurreservaat het Naardermeer en daar wil ik zo goed mogelijk voor zorgen. Ik zie hoe belangrijk dat is, alleen al voor alle dieren die er leven.”

Hanne wilde vroeger graag dierenarts worden en was als puber voornamelijk met schaatsen bezig. Bij school lag niet haar prioriteit, ze was liever buiten. “Ik heb havo gedaan, dus dierenarts worden was geen optie. Ik ben Communicatie gaan studeren en ben zodoende in de reclamewereld terechtgekomen. Ik werd daar niet blij van, want voor mij is buiten zijn het speelveld van mijn dromen.”

“Er zijn verschillende soorten boswachters”

Met een gat in haar cv en zonder groene opleiding werd Hanne vijf jaar geleden toch aangenomen. “Ik werk in een team met tien mensen. Er zijn verschillende soorten boswachters, zoals boswachter toezicht, boswachter ecologie en mijn functie. Ik houd me bezig met recreatie en natuurbeleving. Dat betekent dat ik als voornaamste taak heb om ervoor te zorgen dat mensen die hier komen het Naardermeer zo optimaal mogelijk beleven.”

Het is volgens Hanne belangrijk dat het Naardermeer geen pretpark wordt, maar dat mensen er wel van de natuur kunnen genieten. “Zo hebben we vaarexcursies over het meer, zijn er wandelroutes en kan er gefietst worden. Het is mijn taak dat mensen het Naardermeer weten te vinden en dat ze het er fijn hebben. Bij mijn werk horen ook hele praktische zaken. Zijn de bankjes heel en zijn de paaltjes met de wegbewijzering niet omver gelopen door de Galloway-koeien?”

“Ik zit ook gewoon achter mijn bureau”

Is Hanne altijd buiten te vinden? “Met name deze maanden ben ik veel buiten, maar ik zit ook gewoon achter mijn bureau. Soms ben ik de hele dag buiten en controleer ik bijvoorbeeld routes of ga ik met mijn collega’s op pad om wildcamera’s uit te lezen. Ik werk ook nauw samen met de vrijwilligers die alle excursies leiden. Het is weer voorjaar en dat betekent dat iedereen weer naar buiten wil. Alles moet op orde zijn.”

Hanne weet waarom ze haar werk doet en dat het impact heeft. “Na vijftig jaar hebben we weer een otter in het Naardermeer. Dat is de kroon op ons werk. Het gebied was heel geïsoleerd met alleen maar snelwegen eromheen. Veel dieren werden doodgereden. Door een faunapassage aan te leggen, een natuurverbinding, kunnen dieren weer veilig het Naardermeer bereiken. Wat ik graag nog zou willen bereiken? Een otterpopulatie.”

