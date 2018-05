Al heel snel wist Carina Eikenboom van recherchebureau Inquirendum en samenwerkende partner van Miss Legal, dat ze rechercheur wilde worden toen ze bij de politie ging werken. Na jaren grote misdaadzaken te hebben onderzocht, werkt ze nu als privédetective voor bedrijven en particulieren. “Soms moet ik uren iemand in de gaten houden, achtervolgen en foto’s maken.”

Als je bij de politie begint, begin je eerst op straat, aldus Carina. “Vervolgens ben ik een specialisatie gaan doen om rechercheur te worden. Ik vind het mooi om onderzoek te doen, zodat je uiteindelijk tot een dader van een zaak komt. Ik kwam uiteindelijk te werken bij de afdeling zware criminaliteit. Dat zijn de grote onderzoeken die het nieuws halen.”

“Ondernemers worden vaak weggestuurd door de politie”

In die periode hield Carina zich bezig met grote liquidatie- en witwasonderzoeken. “Ik had te maken met de georganiseerde criminaliteit. Ik werkte toen samen met een heel team. Die zaken kunnen zo een jaar duren. De reden dat ik voor mezelf ben begonnen, is dat veel ondernemers naar de politie komen om aangifte te doen. Zij worden vaak weggestuurd of er wordt met hun aangifte niets gedaan. Dit gaat vaak om zaken tussen burgers onderling. Ik dacht: ik wil deze mensen helpen.”

Carina doet bedrijfsrechercheonderzoek, wat heel divers is. “Dit kan om interne diefstal, verduistering, concurrentiebeding, onrechtmatig ziekteverzuim of declaratiefraude gaan. Daarnaast doe ik particuliere zaken, zoals stalkingszaken, vrouwen die bewijs willen hebben dat hun man vreemdgaat of partneralimentatie fraudezaken.”

Als je gescheiden bent, moet de meest welvarende ex, na een huwelijk met en zonder kinderen, van vijf jaar of langer maximaal twaalf jaar partneralimentatie betalen. “Dit vervalt onder andere bij overlijden of als de ontvangende partij gaat samenwonen. Het gebeurt vaak dat een vrouw het niet doorgeeft als ze gaan samenwonen. Er zijn vijf criteria om samenwonen aan te tonen en hiervoor moet ik dan bewijzen gaan zoeken.”

Soms is het belangrijk te weten wat iemand de hele dag doet. “Bij onrechtmatig ziekteverzuim komt het bijvoorbeeld voor dat iemand zegt dat hij geen auto meer kan rijden door letsel aan zijn arm. Vervolgens blijkt dat een collega die persoon heeft zien rijden. Ik moet zo iemand dan in de gaten gaan houden en voor bewijs zorgen.”

“Zij terroriseerde twee jaar lang een familie”

Carina heeft ook te maken met heftige stalkingszaken, waar de politie vaak niets mee doet. “Ik had onlangs een zaak waarbij een vrouw twee jaar lang een familie heeft geterroriseerd. Later werd duidelijk dat zij de ex-vriendin is van iemand uit die familie. Die mensen zaten in zak en as. Het ging zo ver, dat twee familieleden bijna hun baan zouden verliezen. Dit was mijn heftigste stalkingszaak ooit.”

Wat Carina mooi vindt aan haar werk is dat ze mensen kan helpen, maar ook mensen in hun gelijk kan stellen. “Het gaat voor mij om het goede resultaat en het blij maken van mensen en bedrijven. Ik kijk altijd verder dan mijn neus lang is. Bij een interne diefstal wijst iedereen al snel naar de schoonmaker. Maar dat hoeft niet altijd de persoon te zijn die het gedaan heeft. Vaak komt de dader uit onverwachte hoek.”

