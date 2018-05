Een afspraak met een vriend in 2016 eindigde voor Loïs Rijgersberg (21) in een verkrachting. Een half jaar liep ze rond met het idee dat het haar schuld was en wilde ze niet meer leven. Na een bericht op Twitter kwam ze erachter dat ze niet de enige is die met seksueel misbruik te maken heeft gehad. Ze wil meer openheid voor slachtoffers van seksueel misbruik. “Door de manier waarop hij manipulatief praatte en pushte, raakte ik volledig verlamd.”

Loïs kende de jongen al een tijdje via een gemeenschappelijke vriend, voordat ze besloot om met hem af te spreken. “Ik had gezegd dat ik nog maagd was en dat ik niets van plan was. Zijn moeder was ook thuis, dus ik dacht: dat zit wel goed. In zijn slaapkamer ging het gelijk de kant op die ik niet wilde. Hij ging aan me zitten. Ik verstijfde, lag als een lijk op bed en zei nog dat ze geen seks met hem wilde hebben. Uiteindelijk heeft hij me verkracht.”

Loïs heeft de verkrachting een half jaar voor zich gehouden. Ze dacht dat de gebeurtenis ‘normaal’ was en was in de veronderstelling dat het haar eigen schuld was. Ze raakte depressief, ging niet meer school en begon alcohol en drugs te gebruiken. “Pas toen ik een relatie kreeg met een jongen die er echt voor me was, ben ik erover gaan praten en hulp gaan zoeken. Als ik hem niet had ontmoet, had ik nu niet meer geleefd.”

“Veel jongeren durven niet om hulp te vragen”

Na een bericht op Twitter waarin Loïs tot in detail beschreef wat er was gebeurd en dat ze zich vies en schuldig voelde, werd ze overladen met reacties. “Veel leeftijdsgenoten, zowel jongens als meisjes, maken iets vergelijkbaars mee. Ik heb binnen een jaar tweehonderd reacties gehad van jongeren tussen de 15 en 25 jaar. Velen denken dat het hun eigen schuld is en durven niet om hulp te vragen.”

Loïs ging naar een psycholoog, is gaan schilderen en kwam op het idee om een fundraising te organiseren voor Centrum Seksueel Geweld. “Het was een event voor jongeren door jongeren met optredens en ervaringsverhalen. Ik heb die dag al mijn schilderijen verkocht en het geld gedoneerd aan het centrum. Inmiddels ben ik een aanspreekpunt geworden voor jongeren en ben ik genomineerd voor de Young Impact Award, een award voor jongeren die in actie komen voor een mooiere wereld.”

“Ik hoor zoveel negatieve verhalen van meisjes”

De moeder van Loïs heeft altijd tegen haar gezegd dat jongens lief moeten zijn en niet egoïstisch. “Ik had zelf ook altijd het idee dat ik pas met een jongen naar bed zou gaan als hij van mij hield. In zo’n situatie die ik heb meegemaakt, maak je geen enkele kans. Ik hoor zoveel negatieve verhalen van meisjes die een zelfde soort ervaring hebben gehad. Seksueel misbruik en geweld vindt vaak in een vertrouwde omgeving plaats door bekende mensen, zelfs familie.”

Het gaat naar omstandigheden goed met Loïs, ook al heeft ze soms nog een terugval. “Ik doe nu de opleiding voor verpleegkundige, heb fijn contact met mijn ouders en ben gemotiveerd om door te gaan met mijn leven. Nog wekelijks krijg ik berichten van jongeren. Ik stimuleer hen om met iemand te gaan praten.”

Lees ook: