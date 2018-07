Met deze honeymoon tips ga jij ontspannen op huwelijksreis

Het jawoord is gegeven, de ring glimt om je vinger en je hebt volop de liefde met al je dierbare vrienden en familie om je heen gevierd. Na een drukke periode is dan eindelijk de tijd aangebroken om samen op huwelijksreis te gaan. We hebben er vaak een romantisch plaatje bij inclusief torenhoge verwachtingen. Met deze tips begin je wat relaxter aan je wittebroodsweken.

Je eerste vakantie als getrouwd stel, dat is toch bijzonder. De een plant een rondreis met camper door Amerika, de ander boekt een vakantiehuis in het populaire Italië bij bijvoorbeeld Interhome.nl of, als de bankrekening inmiddels wat minder gevuld is, een culturele stedentrip naar Parijs of Berlijn. Wat de bestemming van je huwelijksreis ook is, we hebben allemaal een idee hoe de perfecte huwelijksreis eruit ziet.

Veel stellen zijn echter doodmoe na hun huwelijk en willen niets liever dan bijkomen. Er komt veel bij een huwelijk kijken, zeker als je het allemaal zelf regelt. Sommige mensen zijn al een jaar van tevoren bezig met de planning van de locatie, catering, het uitzoeken van een trendy trouwpak bij Suitsatsea.nl en de gastenlijst.

Voldoende vakantiedagen

Des te meer reden om voldoende tijd in te plannen om na je huwelijksdag uit te rusten. Zorg ervoor dat je genoeg vakantiedagen opneemt voor je huwelijksreis en stem dit ver van tevoren af met je werkgever. Gebruik een paar van die dagen vlak voor je huwelijk en de rest voor de wittebroodsweken. Daarbij is het niet verstandig om meteen de dag na je huwelijk het vliegtuig in te stappen. Gun jezelf eerst nog wat dagen thuis, waarbij je zowel kan nagenieten, cadeaus kan uitpakken, met elkaar kan bijkletsen en wat uren slaap kan inhalen.

Als je je huwelijksreis plant, zorg er dan voor dat je voldoende rust inbouwt. Ga met elkaar kijken waar je behoefte aan hebt en wat jullie beide het meeste ontspanning geeft. Een huwelijksreis gaat erom dat je samen tijd door brengt en niet om een to-do lijst met bezienswaardigheden af te vinken. Wil je graag zon, heb je zin een hotel of liever een huisje, wil je veel actieve dingen doen of juist niet? Stel elkaar deze vragen voordat je je huwelijksreis boekt en stem vervolgens je reislocatie hierop af.

Wel of geen wereldreis

Waren jullie altijd al van plan om een wereldreis te maken en lijkt je huwelijksreis hier het ideale moment voor? Kijk goed of dit ook echt zo is. Een wereldreis maken kan ook als jullie een jaar getrouwd zijn. Je hebt net een periode met veel indrukken, emoties en gevoelens achter de rug. De vraag is of het zinvol is om er meteen een indrukwekkende wereldreis achteraan te plakken, terwijl je nog vol bent van je huwelijk.

Tenslotte doet het wonderen als je bij het boeken van een hotel erbij vermeldt dat het om een huwelijksreis gaat. In veel gevallen krijg je dan een upgrade en liggen jullie straks in een luxe honeymoon suite. Vergeet je trouwboekje niet mee te nemen!