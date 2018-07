Het belang van vitamine D

De belangrijkste bron van vitamine D is zonlicht. Dan zitten we met deze zomerse temperaturen wel goed met onze dosis vitamine D denk je nu wellicht. Toch zijn er groepen mensen die wat extra vitamine D kunnen gebruiken. Waar is deze vitamine goed voor en welke groepen mensen lopen sneller risico op een tekort?

Vitamine D is een vetoplosbare vitamine die essentieel is voor een optimale gezondheid. Vorig jaar is vitamine D nog verkozen tot supplement van het jaar, wat laat zien dat we ons wel degelijk bewust zijn van het belang van deze vitamine. Sommige mensen hebben extra vitamine DÂ nodig en kan een supplement uitkomst bieden.

De hoeveelheid vitamine D die wordt aangemaakt in de huid onder invloed van de zon verschilt van persoon tot persoon. Het is afhankelijk van je leeftijd, de hoeveelheid pigment in je huid en hoe lang je huid wordt blootgesteld aan de zon. Daarnaast zijn ook de intensiteit van de golflengte van de uv-straling en de hoeveelheid onbedekte huid van invloed.

Verder zit Vitamine D in beperkte mate in dierlijke voedingsmiddelen, zoals vlees, zuivelproducten en in vette vissoorten, zoals zalm en makreel.

De winst van vitamine D

Met vitamine D kan je veel winst behalen voor je gezondheid. Je lichaam heeft vitamine D nodig voor sterke botten en tanden. Het verhoogt de opname van calcium en fosfor uit voeding. Dit zijn twee voedingsstoffen die van belang zijn voor je botten. Vitamine D is ook belangrijk om je weerstand en je spierkracht op peil te houden. Er wordt ook gezegd dat mensen die last hebben van een winterdip of wat vermoeid of neerslachtig zijn, wat extra vitamine D kan ondersteunen.

Extra vitamine D nodig

Bepaalde groepen wordt geadviseerd het hele jaar door vitamine D als suppletie in te nemen. Dit geldt voor kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar, vrouwen vanaf vijftig jaar en ouder, mannen vanaf zeventig jaar en ouder, personen met een getinte huidskleur, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en mensen die weinig buiten komen en dus weinig zonlicht krijgen.

Hierbij is een voedingssupplement van bijvoorbeeld Flinndal van tien microgram per dag voldoende. Voor vrouwen en mannen vanaf zeventig jaar geldt als dagelijkse dosis twintig microgram. Vermoed je een tekort? Dan kun je je bloedwaardes bij de huisarts laten meten en een eventueel tekort worden aangevuld met een supplement.