Met deze 5 tips zit jij er warmpjes bij na je pensioen

We willen er vaak nog liever niet aan denken, maar toch krijgen we er allemaal mee te maken: je pensioen. Als het goed is, krijg je straks een AOW-uitkering. Voor mensen die tijdens hun loondienst hebben gespaard, krijgen daarbij een werknemerspensioen. De vraag is echter: is dat genoeg om van te leven? Met deze tips kun je een eventueel pensioengat dichten en ervoor zorgen dat je er straks warmpjes bij zit.

Een van de mogelijkheden is om regelmatig een extra bedrag opzij te zetten. Dit kan bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering of lijfrentespaarrekening zijn. Een pluspunt hiervan is dat je in aanmerking komt voor belastingvoordelen, want je kunt je inleg opvoeren als aftrekpost. Met deze lijfrenteproducten leg je regelmatig een bedrag in en als je vervolgens met pensioen gaat, koop je een lijfrente. Dit is een uitkering die loopt tot aan je overlijden.

Koopsompolis

Een bijzondere vorm van een lijfrenteverzekering is een koopsompolis. Hierbij stort je eenmalig een bedrag en kun je soms later nog geld bijstorten. Vervolgens gaat je bank of verzekeraar dit geld beleggen. Hier gelden dezelfde belastingvoordelen als voor lijfrentes en bankspaarrekeningen. Wel is het belangrijk dat je je hierover goed laat adviseren.

Zelf beleggen en sparen

Het is ook mogelijk om zelf te sparen of te beleggen voor je pensioen. Het voordeel hiervan is een grote flexibiliteit, want je hebt namelijk altijd toegang tot je geld. Beleggen is een aantrekkelijke optie, zeker op termijn, omdat dit meer kan opleveren dan een spaarreking. De huidige rente is namelijk nog steeds laag. Als je net begint met beleggen, is het verstandig om je eerst te verdiepen in wat er mogelijk is. Zo geeft Robeco ONE antwoorden op vragen als hoe je begint, welke beleggingsvormen er zijn en wat de eventuele risico’s zijn.

Aflossen van je hypotheek

Tevens kan je ervoor kiezen om het geld dat je belegt of spaart aan te wenden om je hypotheek af te lossen. Hierdoor gaan je maandlasten omlaag. Dit is handig voor als je met pensioen gaat, want dan houd je meer geld over voor andere uitgaven. Het is wel goed om af te wegen welke netto rente je betaalt over de hypotheek en welke netto rente je ontvangt. Als je minder rente ontvangt op je spaarrekening dan je betaalt voor je hypotheek, wordt er over het algemeen geadviseerd om af te lossen.

Blijven werken

We kunnen wel met pensioen gaan, maar dit wil niet zeggen dat we niet kunnen blijven werken. Dit kan naast het verdienen van geld een gevoel van voldoening geven, omdat je onder de mensen blijft, je talenten blijft benutten en je een bijdrage levert aan de maatschappij. Werken naast je pensioen heeft geen gevolgen op je andere inkomsten, maar je betaalt over je verdiende geld wel inkomstenbelasting. De belastingtarieven voor gepensioneerden zijn wel lager dan voor mensen die nog niet met pensioen zijn.

Disclaimer:

Robeco Institutional Asset Management B.V. heeft een vergunning als beheerder van ICBE’s en ABI’s van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.