Wat maakt roulette het leukste spel op het internet?

Roulette is een eeuwenoud spel. In het Frans betekent het letterlijk ‘klein wiel’. Daarmee hebben we meteen de bakermat ontmaskerd: Frankrijk. Al in de 17e eeuw zijn er historische notities te vinden dat niemand minder dan Blaise Pascal, een bekende wiskundige, achter het spel zat. Maar zijn schetsen en omschrijvingen zijn vrij ver verwijderd van het huidige spel.

Het meest recente roulette wiel werd in 1796, net na de Franse Revolutie, voor het eerst in Parijs gezien. Niet voor niets kent roulette een aantal varianten. De originele ‘Franse’ roulette om te beginnen is een spel met bijvoorbeeld één zero. De Amerikanen wilden het huis wat meer voordeel geven en plaatsten er een dubbele ‘0’ bij. Dit heet dan ook Amerikaans roulette. Bij de Franse variant is er slechts een paar procent huisvoordeel, terwijl bij de Amerikaanse versie er meer dan acht procent voordeel is. Tegenwoordig zijn er meerdere varianten in opkomst. Zo is er een Nederlander, Jaap Bouma genaamd, die een nieuwe roulette variant op de markt wil brengen. Het wiel zelf verandert niet, maar wel het speelvlak. Zijn format zou een veel logischer speelveld mogelijk maken.

Online roulette

We leven niet meer in de 17e of 18e, maar in de 21e eeuw. Alles is tegenwoordig digitaal en mobiel, zo ook roulette. Je kunt nu bijvoorbeeld bij vele online casino’s roulette spelen. Daarbij zijn er ook hier weer verschillende varianten. Denk aan bijvoorbeeld software roulette, waarbij de computersoftware bepaalt waar de bal valt, maar ook aan live roulette. Live spelen is voor veel spelers een leuke vorm: niet alleen voelt het betrouwbaarder, maar ook biedt het meer entertainment met echte live dealers. Zo heb je in een spel van live roulette de hele goktafel op je scherm, dus alles wat je hoeft te doen, is je inzet en het bedrag dat je wilt inzetten selecteren. Deze wordt vervolgens door de live dealer op de fysieke tafel geplaatst of verschijnt op de gegenereerde goktafel. Daarna wordt het spel zoals gewoonlijk gespeeld.

Live roulette

Net als het echte casinospel is live roulette snel en boeiend, met meerdere inzetmogelijkheden en manieren om te winnen. De regels van roulette veranderen niet, maar er is een tijdslimiet voor het plaatsen van inzetten in elke ronde aan het einde wanneer de dealer het wiel draait. Als je ooit online roulette hebt gespeeld, wordt daar een vergelijkbaar formaat gebruikt. Alle live roulette dealers worden zorgvuldig uitgekozen.

Live roulette versus live blackjack

Hoewel roulette op het internet erg populair is, is er één game nog populairder: live blackjack. Waarschijnlijk de meest populaire game in het levensechte casino. Toch heeft live blackjack niets van zijn aantrekkingskracht verloren op het internet. Als een van de weinige casinospellen waar je rechtstreeks tegenover de dealer staat en aan tafel plaatsneemt met meerdere spelers, wiens inzetten je ook kunt zien. Bij live roulette is er geen enkele invloed van andere spelers want je ziet ze niet eens inzetten en de inzetten hebben geen verband met de uitslag. Dit is bij live blackjack anders. Als een bepaalde speler die voor jou zit een kaart koopt in plaatst van past, heeft dat direct invloed op jouw kaart. Dit leidt tot meer spanning, interactie en emotie.