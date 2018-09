Alles wat je moet weten over lenen en een BKR registratie

Elke lening die wordt afgesloten, staat geregistreerd bij Bureau Krediet Registratie, ook wel BKR genaamd. Dit kan een persoonlijk krediet zijn, maar je krijgt ook een BKR registratie als je een mobiel abonnement afsluit, als je rood staat of iets op afbetaling koopt. Is het mogelijk om een lening af te sluiten of over te sluiten met een BKR codering? Ja, dat kan, maar er zitten wel wat haken en ogen aan.

Ruim tien miljoen Nederlanders staan geregistreerd in de registers van het BKR. Het gaat hierbij zowel om positieve als negatieve registraties. Een positieve registratie krijg je zodra je een lening vanaf 250 euro aangaat. Het is mogelijk om meerdere positieve registraties hebben. Deze hebben geen invloed op de aanvraag van een nieuwe lening of hypotheek.

Banken en BKR

Een BKR notering is dus niet per se negatief. Het BKR houdt bij of de termijnbedragen van eventuele leningen netjes worden betaald. Banken gebruiken de BKR om te informeren of iemand betaalt. Het BKR besluit dus niet of iemand een lening mag afsluiten. De banken beslissen dit zelf aan de hand van de informatie die ze krijgen.

Een BKR notering wordt pas problematisch, met andere woorden negatief, als je niet je termijnbedragen betaalt en dus een betaalachterstand hebt. Dan krijg je een zogenaamde A-codering, van achterstand. Als je een betalingsachterstand hebt, wordt dit door de kredietverstrekker doorgegeven aan het BKR. Deze negatieve codering kunnen andere kredietverstrekkers ook zien.

Lening oversluiten

Bij het oversluiten van een lening zal er dus altijd gecontroleerd worden of je een BKR registratie hebt, en zo ja, met welke codering. Deze codering is van invloed op het wel of niet accepteren van een lening. Als je een negatieve codering hebt, is het lastiger om een nieuwe lening af te sluiten. Wat is er mogelijk?

Mogelijkheden

Het is vaak wel mogelijk om een lening over te sluiten tegen gunstigere voorwaarden en lagere kosten. Dit kan je navragen bij je huidige kredietverstrekker of kijk online bij kredietverstrekkers wat de mogelijkheden zijn. Zit je krap bij kas, heb je een negatieve codering en wil je toch geld lenen? Dan is dit alleen mogelijk bij aanbieders die hun eigen beoordeling systeem hebben. Als het om kleine bedragen gaat, is een lening soms mogelijk.

Tenslotte kan je een A-codering omzetten naar een positieve registratie. Als je een eventuele achterstand hebt weggewerkt, krijg je een H-codering, van herstel. De registratie blijft wel vijf jaar zichtbaar. Met een H-codering beslist een bank of kredietverstrekker of je een lening of hypotheek mag afsluiten.