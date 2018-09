Verpleegkundige Tommie Niessen op de bres voor meer liefde voor de zorg

Er zijn problemen in de zorg die opgelost mogen worden. Heldere woorden van Tommie Niessen, die als verpleegkundige in de wijk werkt. Onlangs is zijn boek ‘Tommie in de zorg’ verschenen, een verzameling van zijn stukjes die hij wekelijks schrijft over zijn ervaringen in de wijkzorg. “Werken in de zorg is veel meer dan een beetje mensen wassen.”

Tommie werkt sinds 2010 in de zorg. “Ik had een vooroordeel over de zorg en een beeld dat je dan mensen gaat wassen, verschonen en eten geven. Dat leek me best wel saai.” Tommie wist niet precies wat hij wilde en was gestopt met zijn studie. Hij is de zorg ingegaan en wil er nooit meer weg. “Het is heel persoonlijk. Je komt bij iemand thuis en verschoont bijvoorbeeld een wond, maar ondertussen heb je gesprekken over het leven. Het contact met de mensen maakt het werk heel mooi.

45.000 volgers op Facebook

Tommie is van mening dat je met schreeuwen en staken niets gaat oplossen. “Ik ben stukjes over mijn ervaringen in de zorg gaan schrijven. Dat deed ik al en in juni 2017 ben ik ze op Facebook en mijn website gaan plaatsen. Ik dacht nog: wie gaat dat nou lezen?” Tommie zijn stukjes werden al snel opgepikt door de media en gedeeld op sociale media. “Het is heel snel gegaan. Ik heb inmiddels 45.000 volgers op Facebook en een boek.”

Flinke problemen

Met zijn boek wil Tommie dat er meer positieve aandacht komt voor de zorg. “Als dit zo doorgaat, hebben we over vijf jaar flinke problemen. De vergrijzing neemt toe en er zijn weinig mensen die in de zorg willen werken. Ik ga mijn boek met een brief erbij opsturen naar mensen in het kabinet. Iedereen die in de zorg werkt, wil dit doen vanuit zijn of haar hart. Die kans krijgen we nu steeds minder.”

De werkdruk is flink, er is te weinig tijd voor het welzijn van de mensen, er is een personeelstekort en er komt steeds meer regelwerk en administratie bij kijken. “Ik heb op een afdeling gewerkt met ouderen met dementie. Ik vind het heel mooi werk, maar je staat veel alleen op een groep met acht mensen. Als je iemand naar bed moet brengen, dan zitten er zeven mensen alleen in de woonkamer. Dat gaf mij onrust.”

Het verrijkt mijn leven

Naast stukjes schrijven maakt Tommie ook filmpjes met de mensen uit de wijk. “Met sommige van hen heb ik zo’n klik, daar ga ik ook buiten mijn werk op bezoek. Ik doe dat vaker, zoals ook deze week. Dan ga ik naar een vrouw die verhuisd is om mijn boek te brengen. Al die filmpjes maak ik in mijn eigen tijd. Daar heb ik tijdens mijn werk geen tijd voor, maar voor mij verrijkt dit mijn leven. Werken in de zorg is zoveel meer dan alleen maar mensen schoonmaken. Zij helpen mij ook. Het is niet alleen maar eenrichtingsverkeer.”

