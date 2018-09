“Goed slapen is het nieuwe gezond eten”

Zelf had illustrator en schrijver Deborah Freriks lange tijd moeite met in slaap vallen. Ze ging nooit voor 01:00 uur naar bed en was een echt avondmens. Samen met journalist en tekstschrijver Catelijne Elzes, die ook geen al te beste slaper was, ging ze op slaaponderzoek. Het resultaat is hun onlangs verschenen boek ‘Van dit boek ga je beter slapen.’ Deborah: “Ik ben fan van de Ikea gids voordat ik ga slapen.”

Een op de vijf Nederlanders kampte in 2017 regelmatig met slaapproblemen, blijkt uit cijfers van het CBS. Deborah en Catelijne zijn dus niet de enige. “Door het schrijven van dit boek ben ik erachter gekomen dat er meer mensen dan ik dacht beroerd slapen. Vaak weten ze niet waar ze moeten beginnen om er iets aan te doen. Daarom hebben wij een vlot en fris boek geschreven, met humor. Je komt makkelijk door het boek heen, ook als je moe bent.”

“Ik had een sociale jetlag”

Toen Deborah vanwege een parttime baan opeens om kwart voor zes haar bed uit moest, kwam ze als avondmens in de problemen. “Als je zo vroeg je bed uit moet, is 01:00 naar bed gaan te laat. Ik ging extra koffie drinken en nog harder werken. Ik dacht: als ik maar hondsmoe ben, val ik wel om 22:00 uur in slaap. Dat was niet zo. Ik had een sociale jetlag en voelde me overdag slaperig en hongerig.”

In hun boek citeert Deborah onder andere een chronobioloog, die uitleg en tips geeft over wat je kan doen als je een avondmens bent.” Dankzij deze en andere tips die in het boek beschreven worden, ga ik standaard om 22:00 uur naar bed, ook in het weekend. Je verandert niet zomaar je bioritme. Je moet als het ware je interne klok resetten. Ik ga nu vroeg in de ochtend meteen naar buiten en ook overdag ga ik vaker naar buiten. Avondmensen zijn gevoeliger voor koffie en alcohol, dus die moet je minstens zes uur voordat je naar bed gaat vermijden. Ik word heel blij van koffie, dus dat is een lastige.”

Deborah en Catelijne geven in hun boek een diversiteit aan tips. “We hebben veel onderzoeken doorgespit en mensen geïnterviewd. Iedereen is verschillend, dus wat voor de ene slechte slaper werkt, hoeft voor de ander niet te werken. Mediteren helpt bijvoorbeeld Catelijne wel, maar voor mij niet. Mijn hoofd gaat snel terug naar mijn belastingaangifte of de gezondheid van mijn vader. Er is dus niet één gouden tip.”

“Ons lichaam komt niet tot rust”

Sociale media hebben volgens Deborah wel degelijk een impact op onze slaap. “Het is geen fabeltje dat onze telefoon ons wakker houdt. We kunnen er niet vanaf blijven, ook in bed niet. In combinatie met het feit dat onze dagen erg vol gepland zijn en dat het heel gewoon is om elke avond een paar drankjes te drinken, is het niet gek dat het lichaam niet tot rust komt.”

Volgens Deborah is goed slapen het nieuwe gezond eten. “Veel mensen denken dat zes uur slaap voldoende is. Dat is niet zo. Volwassenen hebben zeker zeven à acht uur slaap nodig. Het is de moeite waard om van slapen een prioriteit te maken. Je bent leuker voor je omgeving, je geheugen werkt beter en de collageen productie komt ’s nachts volop op gang. Van goed slapen word je dus ook nog knapper.”

