Gezond eet- en leefpatroon kan medicatie bij helft diabetes type 2 patiënten voorkomen

De Vereniging Arts en Leefstijl en het Langerhans Instituut hebben onlangs het eerste exemplaar van de handleiding voor huisartsen om medicatie af te bouwen van diabetes type-2-patiënten aangeboden aan de Tweede Kamer. Met een dieet en goede en gezonde leefstijl kan er in veel gevallen gestopt worden met medicijnen.

Diabetes is de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. Al ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben diabetes en elke week komen daar duizend mensen bij. Het aantal Nederlanders met diabetes is tussen 2000 en 2011 met ruim de helft gestegen. Negen op de tien mensen hebben diabetes type 2.

Pillen slikken

De standaardoplossing voor mensen die de diagnose diabetes type 2 krijgen, was tot voor kort pillen slikken. Een goed en gezond eet- en leefpatroon kan dat voorkomen, aldus huisarts, voorzitter van de Vereniging Arts en Leefstijl en initiatiefneemster van de handleiding Tamara Weijer.

Medicatie kan leiden tot veel ongemak en bijwerkingen bij patiënten, volgens Arts en Leefstijl. Bovendien helpt het om de symptomen van diabetes onder controle te houden, maar pakt het niet de oorzaken aan. Dat doen leefstijlaanpassingen wel.

Uit programma’s zoals Keer diabetes om blijkt dat artsen hun patiënten kunnen helpen om diabetes type 2 om te keren, aldus De Weijer. Hierdoor hebben patiënten met suikerziekte minder of geen medicatie nodig. Deze programma’s zijn voor een kleine groep bereikbaar. Daarom wil Arts en Leefstijl artsen leren voeding als medicijn voor te schrijven, waardoor veel meer mensen met diabetes type 2 zelf weer de regie kunnen nemen over hun gezondheid, aldus de Wijer. Arts en Leefstijl wil ook voor andere aandoeningen afbouwhandleidingen opstellen, zoals hart- en vaataandoeningen.

Hart- en vaataandoeningen

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat mensen van 45 jaar of ouder die aangeven dat ze diabetes type 2 hebben vaker rapporteren ook langdurige aandoeningen aan onder meer hart en vaten te hebben dan 45-plussers zonder diabetes. Bijna negen op de tien diabetici ontvangen naast diabetesmiddelen ook medicatie tegen hart- en vaataandoeningen. Het onderzoek van CBS type 2 Diabetes is gedaan op basis van een nieuwe analyse met cijfers uit de Gezondheidsenquête en het register verstrekte geneesmiddelen.

Het verminderen van medicatie bij patiënten met diabetes type 2 kan een miljardenbesparing opleveren. TNO becijferde in 2016 dat als veertig procent van deze patiënten geen medicijnen meer hoeft te gebruiken, dat dit de komende vijf jaar een besparing van 2,7 miljard euro zou opleveren.