Halina Reijn opent De Nederlandse Acteursschool

Naar school gaan op zondag was nog nooit zo leuk.Op zondag 14 oktober was de kick-off van De Nederlandse Acteursschool in de theaterstudio van Tim Koldenhof Producties. Actrice Halina Reijn verzorgde de opening en gaf gelijk de eerste les aan de twaalf geselecteerde leerlingen.

Op uitnodiging van initiatiefnemer Joji Na is Halina naar Apeldoorn gekomen om haar jarenlange opgedane ervaring te delen met de leerlingen die door de strenge auditieronde van de Nederlandse Acteursschool zijn gekomen. De leerlingen stonden direct een uitdagende eerste les te wachten van Halina Reijn. Tijdens de les was de onderlinge spanning van de leerlingen goed te voelen, maar Halina wist hen al snel gerust te stellen door toe te geven dat zij ook nog altijd de zenuwen krijgt voordat ze het podium op moet. “Maar je kan dit maar het beste gewoon omarmen”, aldus Halina.

De les werd gestart met een kennismaking waarin de leerlingen allerlei werk gerelateerde vragen konden stellen aan de actrice. Na de vurige vragenronde werd er een improvisatiespel uitgevoerd, waarna de groep aan de slag ging met de tekst uit het succesvolle toneelstuk La Voix Humaine – de solo voorstelling die Halina al ruim tien jaar speelt op het toneel.

“Acteren is reageren”

Al met al dus een zeer intensieve, maar bovenal leerzame en inspirerende dag. “Het zijn allemaal lieve en gemotiveerde mensen”, aldus de actrice. De dag werd afgesloten met de rake quote van Halina: “Acteren is reageren!”

De twaalf geselecteerde leerlingen krijgen gedurende zes maanden elke zondag les van de top uit de Nederlandse film- en televisiewereld: Halina Reijn (Zwartboek en De zevende hemel), Maria Kraakman (In Blue), Eva van der Gucht (Oude Liefde en Hallo Bungalow), Daniel Boissevain (All Stars en Gooische Vrouwen), Bas Keijzer (De Eetclub en Moordvrouw) en Mingus Dagelet (Mannenharten 2 en Bella Donna’s).