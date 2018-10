Zo voorkom en verhelp je een bevroren autoruit

Het wordt weer kouder. Dit betekent dat onze auto én autoruit wat extra zorg nodig hebben. Een van de grootste ergernissen van autobezitters is om vroeg in de ochtend als de temperatuur onder het vriespunt ligt je ruiten te moeten krabben. Wie zit er niet het liefst zo snel mogelijk in de auto met de kachel aan? Ruiten krabben is een optie, maar er zijn ook nog andere mogelijkheden.

Een autoruit is een essentieel onderdeel van de auto. Wanneer deze beslaat door vocht of bedekt is met ijs, zoals vaak in de ochtend in de winter, kan dit het zicht ernstig belemmeren. Dit kan zeer gevaarlijk zijn op de weg en het kan je ook een forse boete opleveren. Een dichtgevroren ruit komt nooit gelegen en je ruiten ijsvrij maken zal altijd een vervelende bezigheid blijven.

Barst in voorruit

Veel mensen hebben ervaring met heet water over de voorruit gieten om deze zo snel mogelijk te laten ontdooien. Zeker, heet water ontdooit, maar vaak ontstaat er een barst in de voorruit als er al een klein sterretje zat. Bij plotselinge temperatuurverschillen gaat een voorruit vaak kapot. Zo ook wanneer er een sterretje in de voorruit boven het ventilatiekanaal zit waar de warme lucht uitkomt.

Door de kou aan de buitenkant en de warme lucht die aan de binnenkant er tegenaan wordt geblazen, scheurt een sterretje vaak uit tot een grote barst. Het gevolg: een autoruit vervangen. Soms kan een sterretje in de autoruit zeer eenvoudig worden hersteld waardoor het vervangen van de ruit helemaal niet nodig is. Bij Autoglas Concurrent weten ze precies wat er nodig is.

Ruitenkrabber

Bij een bevroren autoruit wordt vaak een ruitenkrabber gebruikt om deze weer ijsvrij te krijgen. Het is verstandig om de ruitenkrabber goed te controleren op een beschadiging, omdat dit vaak ongemerkt krassen in de voorruit veroorzaakt.

Heb je een hekel aan krabben? Dan kan je een spuitbus met ruitenontdooier kopen. Je kan het spul ook zelf maken. Hiervoor heb je een sprayfles, 1/3 water, 2/3 pure alcohol en een eetlepel afwasmiddel nodig. Dit is wel een minder milieuvriendelijke optie en als het hard vriest, wil het na het spuiten nog weleens opnieuw aanvriezen. Dan is zo’n krabber zo gek nog niet.

Een andere goedkope en gemakkelijke tip om een voorruit ijsvrij te houden is het plaatsen van een dikke stevige voorruitfolie of anti-ijsdeken op de voorruit. Met een goede folie of deken behoort krabben tot de verleden tijd. Je haalt ‘s ochtends de folie of deken van je voorruit en je hebt geen last van een ijslaagje op je voorruit. Tenslotte helpt het ook als je je auto onder een afdak zet, zoals een carport, of anders zo dicht mogelijk tegen een beschutting parkeert, zoals een muur of hoge heg.