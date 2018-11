Na het behalen van haar middelbare school heeft Emma Stoks (18) ruim een jaar geleden besloten om niet te gaan studeren, maar om te gaan ondernemen. Voor haar is het leven haar universiteit. Ze heeft altijd hoge cijfers gehaald en was altijd de perfecte scholiere. Toen ze werd afgewezen voor de Harvard universiteit in Amerika voelde ze een enorme teleurstelling. “Toen dacht ik: dit is niet oké, wat heb ik al die tijd geleerd?”

Emma was niet gewend om afgewezen te worden. “Ik kreeg op school altijd te horen ‘oh Emma, je bent zo slim’. Ik kreeg erkenning omdat ik hoge cijfers haalde en raakte gehecht aan die erkenning. Nu weet ik: ik ben goed in school, presteren en in kennis vergaren uit boeken, maar minder goed in leren. Teleurstelling is een essentieel onderdeel van het leven. Misschien moet ik eerst leren hoe ik hiermee om kan gaan?”

Ze wilde een jaar uit het onderwijssysteem stappen om te leren over leren. “Als ik een boek lees, onthoud ik wat ik heb gelezen. Dat is handig voor toetsen. Nu ik ondernemer ben en projecten doe op het gebied van onderwijsvernieuwing ervaar ik dat ik beter leer als ik dingen meemaak, uitprobeer en als ik val en weer opsta. Het zijn de mensen om mij heen die bepalen wat en hoe ik leer. Ik heb dus veel aandacht voor wie ik om mij heen heb. We leren van iedereen, niet alleen van een leerkracht op school.”

“We mogen wat meer gezond verstand in de scholen brengen”

De rode draad in haar werk is dat leren niet beperkt is tot het onderwijs. “Kinderen zijn altijd aan het leren, maar vanaf het moment dat ze zes zijn, pakken we dat leren van ze af en noemen we het onderwijs. Hoe kunnen we het echte leven en het onderwijs combineren? Het zou mooi zijn als er op school ook plek is voor iets als leren hoe je omgaat met teleurstellingen. We mogen wat meer gezond verstand in de scholen brengen.”

Onlangs heeft Emma een TED talk gegeven tijdens TedxAmsterdam Educatie. De titel van haar talk was Why being smart doesn’t help you find God. “Er kwamen eens drie zesjarigen naar mij toe met de vraag: heeft God de wereld gemaakt? Dat was hun leervraag. Ze gingen een hele middag op onderzoek: is God een man of een vrouw, kan je hem eigenlijk wel zien, is hij wit of zwart? Ze hadden elk een ander beeld. Deze manier van leren heeft wat mij betreft meer waarde. Ik was heel slim op school, maar dat heeft er niet voor gezorgd dat ik dit soort vragen beter kan beantwoorden.”

“Er zijn genoeg mensen die niet geïnteresseerd zijn in een diploma”

Emma studeert weliswaar niet aan de universiteit, maar ze is haar eigen studie aan het maken. “Wat wil ik leren, waar word ik blij van en waarin wil ik me ontwikkelen. Daar houd ik me mee bezig. Het is mijn leven en die verantwoordelijkheid voel ik ook echt. Hoe ik aan mijn werk kom? Dat gaat eigenlijk altijd heel geleidelijk. Ik ken iemand, die kent ook weer iemand, vervolgens is er een klik en dan wissel je ervaringen uit. Er zijn genoeg mensen die niet geïnteresseerd zijn in een diploma.”

Ze ziet veel leeftijdsgenoten die zich niet fijn voelen op school. “Ik denk dat veel jongeren van school afgaan met het gevoel dat ze niet goed genoeg zijn. Veel studenten hebben problemen met hun mentale gezondheid en ervaren stress. Wat wil ik ze meegeven? Vertrouw maar op jezelf, want dit is jouw leven. Als je niet gelukkig wordt van studeren en je kunt op een ander manier leren en waarde toevoegen aan de maatschappij, ga dat dan doen.”

Lees ook: