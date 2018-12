Dit staat ons financieel te wachten in 2019

In 2019 krijgen we met een verhoging van onze kosten te maken. Onze energierekening gaat omhoog, we gaan meer voor onze zorgpremie betalen, het wordt duurder om te klussen en de prijs van onze boodschappen gaat omhoog. Daarnaast verandert er ook nog veel voor huiseigenaren. We hebben de belangrijkste financiële veranderingen voor het nieuwe jaar op een rijtje gezet.

Onze energierekening gaat volgend jaar omhoog. Dit komt omdat de belasting op energie stijgt. Een gemiddeld huishouden gaat gemiddeld 150 euro meer per jaar betalen. Daarnaast stijgt ook de belasting op gas. Het kan zijn dat we naast deze prijsstijgingen nog meer gaan betalen, omdat er voorspeld wordt dat de grondstofprijzen gaan stijgen. Een goed moment om je huis te gaan isoleren.

Laag btw tarief stijgt

Klussen aan je huis wordt duurder, doordat het lage btw tarief stijgt van zes naar negen procent. Dit zorgt ervoor dat de Btw-verhoging wordt doorberekend in schilderwerk, isolatie- en stucwerkzaamheden. Een andere maatregel uit het regeerakkoord die opvalt, is de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Deze wordt nu ook formeel vastgelegd in het Belastingplan 2019.

De aftrek van de hypotheekrente wordt versneld in stapjes afgebouwd van 49,5 procent in 2018 naar ongeveer 37 procent in 2023. De bijtelling voor het eigenwoningforfait daalt van 0,7 procent naar 0,45 procent, maar alleen tot een WOZ-waarde van 1.060.000 euro. De ‘villataks’ van 2,35 procent voor de WOZ-waarde boven deze grens blijft bestaan.

Hypotheek

Sinds 1 januari 2018 mag de hypotheek niet hoger zijn dan de waarde van het koophuis. Dit betekent dat je niet meer mag lenen dan het huis waard is. Kosten, zoals advies-, notaris of taxatiekosten, maar ook de kosten koper, vijf a zes procent van de woningwaarde, moeten volledig uit eigen zak betaald worden. Als je voldoende spaargeld hebt, kan je deze kosten hiervan betalen.

Geld lenen

Heb je niet voldoende spaargeld? Dan is consumptief geld lenen een optie. Hierbij is de rente wel wat hoger dan de hypotheekrente, maar een voordeel van een persoonlijke lening is wel dat je geen afsluitkosten betaalt. Het maximale leenbedrag gaat voor vrijwel alle inkomens in 2019 omhoog. De stijging is bij hogere inkomens het sterkst. Bij tweeverdieners telt het tweede inkomen voor 70 procent mee.

Tenslotte mag je meer lenen voor een energiezuinig of energieneutraal huis. Voor een ‘NulopdeMeter-woning’ mag je maximaal 20.000 euro extra lenen. Krijg je een energieprestatiegarantie van tien jaar bij je energiezuinige woning? Dan mag je 25.000 euro extra lenen. Het inkomen dat telt voor je maximale hypotheek bedraagt wel minstens 33.000 euro per jaar.