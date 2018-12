Een beeld van het voetje of handje van een overleden kindje, van een zwangere buik, van de twee paar handen op het moment van het ja-woord of de handen van een partner die op sterven ligt; Kunstenares Petra Flach heeft werkelijk alles voorbij zien komen. Met haar bedrijf Bodycasting Nederland legt ze memorabele momenten vast in de tijd. “Een oude foto hang je vaak niet meer op, maar een beeld kan over twintig jaar nog mooi zijn.”

Na een forse burn-out rond haar dertigste wist Petra dat er iets in haar leven anders moest. “Ik ben mijn passie gaan volgen: beelden maken van het menselijk lichaam.” Ze was een pionier in Nederland, toen ze twaalf jaar geleden met dit werk begon. “Ik ben alleen gestart, totdat het succes een loopje met me nam. Vijf jaar geleden ben ik mijn bedrijf Bodycasting Nederland gestart. Inmiddels heeft mijn man zich ook laten aansteken door het bodycasting virus. Samen hebben wij een heel bedrijf opgebouwd rondom bodycasting sculpturen en hebben we vijf medewerkers in dienst.”

Beelden met imperfecties

Voor zowel blije als verdrietige momenten in het leven van mensen reizen Petra en haar team het hele land door. “Ik geloof in het maken van tastbare herinneringen.” Met haar team maakt ze afgietsels en vervolgens beelden van handen, voeten, zwangere buiken, borsten, billen, hondenpoten en zelfs complete lichamen van top tot teen. “De beelden die we maken zijn echt, inclusief imperfecties. Ik leg mensen vast in hun pure unieke vorm, dus met cellulitis, littekens, rimpels en moedervlekken. Dat is spannend en kan soms confronterend zijn. Maar het gaat om de schoonheid van ieder individu, die wil ik vastleggen.”

Petra maakt veel beelden van handen in alle leeftijdscategorieën. “Handen zeggen alles: ze houden vast, laten los, omhelzen en troosten. We krijgen verzoeken van mensen wiens zoon, partner of moeder op sterven ligt. We hebben alleen al deze maand drie gezinsbeelden van handen gemaakt waarbij er een kind van onder de tien jaar binnenkort zal overlijden.”

Het maken van een handbeeld kost gemiddeld tussen de acht en twaalf uur aan werk, een groot beeld tussen de tachtig en honderd uur. “De decembermaand is topdrukte voor ons. We maken zeventig beelden. Dat is echt heel veel. Zo krijgen we verzoeken van bijvoorbeeld vrouwen of het beeld van hun borsten of billen dat ze als verrassing aan hun partner cadeau doen toch nog onder de kerstboom kan liggen.”

Handje van een overleden kindje

Van kraambed tot sterfbed, Petra ziet alles voorbij komen op een dag. “We doen huwelijksaanzoeken in de studio, zijn erbij tijdens het moment van het ja-woord met een zeiltje en een emmer en we maken beeldjes van het handje van een overleden kindje na twintig weken zwangerschap bij de ouders thuis. Ik kan moeiteloos aansluiten, maar soms raken verhalen mij enorm. Ik ben zelf ook moeder. We openen zeer regelmatig onze mailbox met een mail erin dat iemand die nacht is overleden. Dan weten we: we hebben hier iets heel waardevols staan. Soms overlijdt iemand een aantal uur nadat wij geweest zijn om een afgietsel van hun handen te maken.”

Petra sluit geen enkel verzoek uit en ontvangt regelmatig expliciete foto’s van mensen. Dat kunnen soms ook licht erotische verzoeken zijn. “Het is voor mij belangrijk dat er een goed verhaal achter zit. Het is een totaalbeleving als je met elkaar een beeld maakt. Welk verhaal iemand ook heeft, het gaat om het voelen van de noodzaak en dat gevoel omzetten in beeld. Die totaalbeleving is belangrijk.”