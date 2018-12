Weet jij wat je straks aan pensioen hebt?

Onlangs heeft Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken onderzoek laten doen door het CBS naar het aantal Nederlanders dat geen pensioen opbouwt. Dat cijfer kwam uit op 1,6 miljoen en was veel hoger dan werd gedacht. Daarnaast hebben veel mensen, zestig procent om precies te zijn, geen idee wat ze later aan pensioen krijgen. Hoe krijg je meer inzicht in je inkomen voor later?

Het is fijn om te weten hoeveel inkomen je te besteden hebt als je met pensioen gaat. Dat inkomen kan uit verschillende bronnen komen, zoals AOW, werknemerspensioen, zelf afgesloten extra regelingen, eigen vermogen, zoals spaargeld of beleggingen, en inkomen uit werk na pensionering. Het is goed om daarbij rekening te houden dat pensioenen lager kunnen uitvallen, zoals ook voor het komende jaar het geval is. Dat blijkt uit berekeningen van salarisverwerker ADP.

Wil je weten hoeveel pensioen je straks krijgt? Maak dan een begin met alle potjes waar je inkomen uitkrijgt onder elkaar te zetten. Hierdoor krijg je een pensioenoverzicht en kan je nu al zien hoe je pensioen ervoor staat. Ben je na 1956 geboren dan is de AOW-leeftijd nog niet definitief vastgesteld. Deze wordt berekend op basis van de gemiddelde levensverwachting op je 65ste verjaardag.

Sparen of beleggen

Zodra je inzicht hebt in je pensioen is het goed om te kijken of het voldoende is. Een goed uitgangspunt zijn je huidige inkomsten. Vervolgens zie je waar je inkomen voor later nog aanvulling nodig heeft. Is er een pensioentekort? Dan kan je gebruik maken van fiscale mogelijkheden.

Een belangrijk deel van je pensioen wordt dus gevormd door de AOW. Veel mensen bouwen daarnaast ook zelf vermogen op, zeker als er een pensioentekort wordt verwacht. Dit kan door te sparen of door te beleggen. Veertig procent van de Nederlanders spaart om later zijn pensioen aan te vullen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om speciaal te beleggen voor je pensioen bij Evi van Lanschot. Dit is een fiscaal vriendelijke manier van beleggen, omdat je inleg aftrekbaar is van je bruto inkomen.

Tijdstip pensioen

Sparen kan je met een verschillend doel voor ogen doen. Je kan sparen om een ‘extra’ bedrag voor meer comfort naast je pensioen te hebben. Je kunt echter ook sparen om noodzakelijke uitgaven te doen. Dan is het belangrijk om minder risico te nemen. Verder dien je rekening te hebben met het tijdstip van pensioen. Ga je binnenkort met pensioen? Ook dan is het verstandig om minder risico te nemen.

Ben je zzp’er? Veel zelfstandig ondernemers bouwen een vermogen op via een spaarrekening in box 3. Hierdoor missen ze het fiscale voordeel waar ze recht op hebben. Zelfstandigen zouden hier beter over ingelicht moeten worden. De zzp-organisaties hebben minister Koolmees gevraagd om hierin het voortouw te nemen. Op die manier kan ook de pensioenopbouw van zzp’ers nog verder omhoog.