Nederland telde in 2018 meer ondernemingen dan het jaar ervoor. De groei komt voornamelijk door een stijging van het aantal zzp’ers. Ook kwamen er iets meer ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) bij, zo meldt de Kamer van Koophandel. Dit is de tijd van het jaar dat er weer veel doelen gesteld worden. Hoe ga je die bereiken en hoe zet je online marketing hiervoor in? Wij hebben de online marketing trends voor 2019 op een rijtje gezet.

Het is zinvol om aan het begin van het jaar je website te checken om te kijken of alles nog actueel is. Ga er hierbij vanuit dat web teksten er zijn voor de bezoeker en niet voor de zoekmachine. Dit is een trend die dit jaar een vervolg krijgt. Geeft iedere pagina op jouw website een antwoord op de vraag van je bezoeker? Hoe beter jouw pagina en website aansluiten bij je bezoekers, hoe langer de bezoeker blijft. Hiermee scoort jouw website bij zoekmachines. Daarnaast is het goed om te weten wat de SEO trends zijn van dit jaar.

Stories

Stories zijn ook in 2019 een trend. Facebook voorspelt dat Stories in 2019 meer bekeken en gedeeld gaan worden dan berichten. Stories zijn de verticale video’s bovenin de newsfeed van Instagram, Facebook, Whatsapp en Snapchat die binnen 24 uur vanzelf verdwijnen. Potentiële klanten houden van deze verhalen, omdat ze echt, in het moment en intens zijn. Als ondernemer betekent deze online marketing trend een verschuiving van posts en updates naar stories.

Chatbots

Het belang en het gebruik van chatbots zal dit jaar toenemen onder bedrijven. Ze nemen steeds meer conversaties over en vaak hebben bezoekers niet door dat ze met een chatbot praten. Klanten hoeven niet te wachten op een antwoord en kunnen 24 uur per dag hun vragen stellen. De voorspelling is dat chatbots dit jaar zullen doorbreken en zijn voor bedrijven een handige online marketing tool om te weten wat er leeft onder bezoekers.

Smartphones

Websites die goed ogen op de smartphone scoren hoger in Google. Dit jaar draait het dan ook om mobiel eerst. Vroeger werden websites vooral gemaakt voor de computer en werden deze vervolgens aangepast voor de smartphone. Dit jaar is het omgekeerd. Wil je als ondernemer goed gevonden worden in Google? Dan moet je ervoor zorgen dat je website er goed uitziet op een smartphone of tablet.

Online marketing bureau

Het kan tenslotte voordelig zijn om een online marketing bureau in te huren als je als bedrijf op zoek bent naar een vernieuwende externe kijk op je huidige marketingactiviteiten. Daarbij kan een bureau je ondersteunen als je in een relatief korte tijd bepaalde doelen wilt bereiken. Ben je van plan om met je bedrijf over de grenzen te gaan en bijvoorbeeld de Duitse markt te veroveren? Online marketing in Duitsland vraagt om een andere aanpak dan in Nederland.