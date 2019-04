Werelderfgoed Schokland: eeuwenoud eiland in de voormalige Zuiderzee

Op het voormalige eiland Schokland is de strijd tegen het water nog altijd tastbaar. Maar de Zuiderzee is niet meer. Schokland is sinds de inpoldering in 1942 een eiland op het droge en kreeg in 1995 als eerste de status UNESCO Werelderfgoed. De geschiedenis van Schokland is exemplarisch voor het spanningsveld tussen mens, land en water dat zo kenmerkend is voor Nederland.

Museum Schokland vertelt het verhaal van tienduizend jaar strijd tegen en met het water. Een verhaal dat vandaag de dag weer heel actueel is, aldus Laïs Veening. Zij doet de marketing en PR voor het museum Schokland. “Op de middeleeuwse terp Middelbuurt, een van de drie laatste woonterpen van het voormalige eiland, vind je Museum Schokland. Hier komt het verhaal van vele eeuwen tot leven: de IJstijd, de eerste bewoners van 4500 voor Christus, de bijzondere geschiedenis van de latere schokkerbevolking en de ontstaansgeschiedenis van de Noordoostpolder.”

Archeologische schatten

Schokland kent een rijkdom aan geologische, archeologische en historische schatten uit de bodem die het verhaal vertellen van eeuwen terug. “Deze verhalen komen niet alleen binnen in het museum tot leven, ook buiten zijn er nog vele zichtbare elementen van de lange geschiedenis van Schokland. Rondom de historische staatskerk vind je bijvoorbeeld stenen waterkelders waarin vroeger drinkwater werd opgevangen.

Je moet wel van archeologie houden als je naar Schokland komt. Met name onder vijftigplussers is Schokland populair. “We zetten ook steeds meer in op gezinnen met kinderen. De vaste tentoonstelling is vorig jaar helemaal vernieuwd, waarbij we ons ook bewust op de jeugd hebben gericht. Dit jaar gaan we investeren in speelvoorzieningen op het buitenterrein, zodat er ook voor de kleinere bezoekertjes van alles te beleven is.”

4000 jaar oude kindervoetjes

Een van de pronkstukken van het museum volgens Laïs zijn de in rivierklei geconserveerde prehistorische menselijke kindervoetjes van circa vierduizend jaar oud. “Ruim vierduizend jaar geleden liepen mensen over een drassige rivieroever waarbij ze onbewust voetstappen in de klei achterlieten. Deze voetafdrukken werden met zand overstoven en verdwenen vervolgens voor lange tijd in de ondergrond. Zo werden ze lange tijd geconserveerd. Tijdens archeologisch onderzoek bij Schokland in 1984 zagen ze weer het daglicht. Een aantal van deze voetafdrukken werd geborgen en geconserveerd, de kindervoetjes hebben wij in het museum en behoren tot de oudste voetafdrukken in Europa.”

Ook voor natuurliefhebbers is het goed toeven met de uitzichten op de voormalige Zuiderzee. En wat kunnen we dit jaar op Schokland beleven? “We hebben in de winter een concertprogramma bestaande uit klassieke zondagsconcerten in het kerkje van Schokland. Op 11 en 12 mei hebben we de jaarlijkse en befaamde Scandinavië Markt. De komende zomermaanden hebben we voor het eerst een zomerfestival.”