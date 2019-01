Droom podium: hoe word je een TEDx spreker?

Op een TED- of TEDx-podium staan is voor velen een droomdoel. Carrières, organisaties en bedrijven zijn gegroeid of gelanceerd als direct gevolg van het geven van een TEDx-gesprek. Het merk TED draagt veel gewicht en het geven van een TED- of TEDx-gesprek kan een goedkeuringsstempel zijn dat jij als spreker geloofwaardigheid verleent en jouw ideeën communiceert met de buitenwereld.

Hoewel er duizenden TEDx-talks online staan, blijft het voor de meeste mensen nog steeds moeilijk om op een TED(x) podium te komen staan. Waarom is dat en wat kun je doen om jouw ideeën op een TEDx podium te delen? In dit artikel en in deel twee volgende week deel ik mijn ervaring met TEDx en hoe je je ‘big talk’ kan realiseren.

Allereerst, wat is TEDx en wat is TED?

TED staat voor Technology, Entertainment, Design. TED is gevestigd in New York en organiseert elk jaar een klein aantal grootschalige evenementen. De ‘x’ naast de naam betekent dat

het een onafhankelijk georganiseerd evenement is, waarvoor een licentie is verleend door TED. TEDx-evenementen worden wereldwijd georganiseerd, waaronder ook Nederland.

Hoe word je een TED spreker?

Als je graag op de radar wilt komen van de TEDx-organisatoren kun je het beste: walk the talk. Met andere woorden, spreek vaker bij andere evenementen en via andere kanalen over jouw specifieke onderwerp zodat je gezien wordt in relatie tot je idee en ook dat het geassocieerd met jou wordt.

Verder is er goed nieuws en slecht nieuws over de manier waarop TEDx werkt. Het slechte nieuws is dat elk TEDx-evenement onafhankelijk is samengesteld, wat betekent dat er geen vastgesteld regelboek is om een gesprek te houden. Dat is ook meteen het goede nieuws. Waar je toespraak misschien niet van belang is voor één evenement kan deze perfect aansluiten bij het publiek en het thema van een ander.

Vaak is bij TEDx-websites een plaats om een spreker te nomineren. Uit ervaring vallen nominaties die erg generiek geschreven zijn meestal niet op. Het is meestal beter om echt de tijd te besteden aan het maken van een of twee grote pitches dan het verzenden van zeer algemene applicaties naar twintig evenementen.

Sommige TEDx-evenementen organiseren ook pitch-evenementen om nieuwe sprekers te horen en selecteren, bijvoorbeeld bij TEDxMaastricht en TEDxAmsterdamWomen. Volg individuele evenementen op sociale media om hier meer over te horen.

Moet ik een professionele spreker zijn om te worden geboekt voor TEDx?

Nee! Vaak juist niet (onderdeel van ‘walk the talk’ zoals hierboven vermeld). Organisatoren zoeken meestal sprekers die actief zijn op hun vakgebied, of het nu creatief, sociaal, politiek of persoonlijk is. En ook fijn om te weten: de meeste TEDx-evenementen bieden ook professionele coaching aan.

Stel dat je het podium zou krijgen, waar zou dan je TED-talk over gaan? Ik zou graag je mening horen in de reacties of via sociale media.

In deel twee volgende week zal ik manieren delen om een TED-waardig gesprek te bouwen vanuit mijn eigen ervaring met het coachen en programmeren van TEDx-evenementen in Nederland en Curaçao en hoe je jouw idee kunt vinden dat het waard is om te verspreiden.

Dit artikel is geschreven door Jessika Lynch van WomenTalkTech. Zij is deze maand samen met Maartje Blijleven gasthoofdredacteur van vrouw.nieuws.nl