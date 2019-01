E-mailmarketing in 2019: dit moet je weten

Het afgelopen jaar hebben er weer veel ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van e-mailmarketing. Het was het jaar van de chatbots, de invoering van de GDPR/AVG-wetgeving, funnels en van de meer persoonlijke en gesegmenteerde mailings, zoals nieuwsbrieven en campagnes. Ook dit jaar zal voor veel ondernemers en bedrijven e-mailmarketing een belangrijke focus hebben, waaronder het versturen van e-mails. Waar moet je in 2019 opletten?

Zomaar even een nieuwsbrief versturen behoort tot de verleden tijd. Potentiële klanten zitten niet te wachten op de zoveelste mail. In plaats van het versturen van een standaard nieuwsbrief is het belangrijk dat de mail die je verstuurt relevant is voor de relatie aan wie je deze verstuurt. Jouw mailing moet aansluiten bij de behoeftes en de vraag van jouw huidige en potentiële klanten. Dit wordt het jaar van een nauwkeurige en gerichte e-mailmarketingstrategie.

Mailinglijst

Vervolgens is het belangrijk dat je mailinglijst up-to-date is. Als jouw mails niet of nauwelijks geopend worden of als spam worden gemarkeerd, is dit van invloed op jouw verzending. Zorg er dus voor dat je regelmatig je mailinglijsten opschoont. Dit kan betekenen dat je veel mailadressen moet verwijderen, maar dit heeft wel een positieve impact op alle tijd die je steekt in je e-mailmarketing.

Interactief en visueel aantrekkelijk

Naast het feit dat e-mails steeds gerichter en persoonlijker worden, is het een trend om je e-mails interactiever en visueel aantrekkelijk te maken. Dat klinkt ingewikkelder dan het is. Met eenvoudige toepassingen, zoals GIF’s, video’s die goed inzetbaar zijn op meerdere kanalen. Daarnaast zijn er ook uitklapbare menu’s, sliders, quizzen en live polls. Je biedt hiermee de ontvanger van jouw mails een verrassende ervaring.

Nieuwsbrief software

De gemiddelde Nederlander krijgt op zijn of haar werk 121 mails per dag. Het is noodzakelijk dat je opvalt in die overvolle inbox. Dit kun je doen met de onderwerpregel, waarmee je de aandacht trekt. Kies voor een pakkende zin, waardoor mensen de mail willen openen. Daarnaast is ook de afzender een belangrijke factor. Verstuur je je mails vanuit je bedrijfsnaam, de naam van een collega of je eigen naam? Een nieuwsbrief software, zoals Newsletter2Go, helpt je met het ontwerpen en verzenden.

Tenslotte is het belangrijk dat je beschikbare data over de bezoekers van je website gebruikt waarmee je exact kunt zien wat ze doen. Deze informatie gebruik je voor jouw e-mailmarketing. Als je weet hoe een bezoeker klant wordt, kan je daar jouw e-mails op afstemmen. Als bijvoorbeeld een bezoeker een verkooppagina op jouw website bezoekt, maar niets koopt, kan je deze relatie een mail sturen. E-mailmarketing en het CRM-systeem zijn twee belangrijke pijlers van jouw onderneming.