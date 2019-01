Online communities inzetten om je doel te bereiken

Wil je ook graag meer spreken en weet je dat je je eigen community kunt activeren via social media, maar houdt iets je tegen? Je bent niet de enige! Hier volgen wat tips om te werken aan personal branding via social media en om je community in te zetten op een leuke en positieve manier. En daarmee je doelen te bereiken.

Een probleem waar veel professionals mee kampen, is dat ze wel weten dat ze hun netwerk in kunnen zetten om meer kansen te creëren, maar dat ze het toch niet doen. Misschien loop jij daar ook tegenaan. Heb je het gevoel dat je je (LinkedIn) netwerk spamt met informatie als je iets online deelt? Denk je dat het al gauw teveel wordt? Of dat het niet interessant genoeg is wat je te vertellen hebt? Ben je bang voor negatieve reacties? Begrijpelijk. Toch is het belangrijk om je community om hulp te vragen als je een bepaald doel voor ogen hebt.

Via via krijg je niet alleen de meeste, maar ook de leukste opdrachten binnen. Kijk naar jezelf: als er een kans vrijkomt bij jouw bedrijf, dan gun je die kans toch ook het liefst aan iemand uit jouw netwerk? Dat geldt voor banen, freelance klussen en ook voor sprekersopdrachten. Maar let op! Dat gaat niet vanzelf. Die kansen krijg je alleen via via als je netwerk weet dat je dat graag wilt. Dus moet je werken aan je eigen personal brand en jezelf online profileren. Maar hoe doe je dat op een charmante manier?

Tips om je community in te zetten om meer te spreken:

Voordat je spreekt: deel een foto van je voorbereiding en kondig de speech aan.

Vraag op LinkedIn of iemand uit je netwerk toevallig ook naar dat event gaat waar je spreekt en dat je hoopt hen te zien (met een linkje naar het event).

Op de dag van je speech: maak een story voor bijvoorbeeld Instagram. Een kijkje achter de schermen vinden mensen altijd leuk. Hoe voel je je op welk moment? Neem je netwerk mee.

Tijdens je speech: zorg dat er mensen in het publiek zitten die foto’s maken, zodat je die na het event kunt delen via social media.

Na de speech: vertel op social media kort hoe de speech ging. Het eerlijke verhaal, want dat maakt het oprecht en authentiek. Wat ging er goed, wat zijn je learnings?

Als er een filmpje of foto’s gemaakt zijn tijdens het event kun je een week later, bijvoorbeeld op ‘throwback thursday’, terugkijken op een geslaagd event, een filmpje of foto delen en je netwerk enthousiast vertellen dat je het leuk vond en hoopt dat je snel weer spreekt.

Vergroot je kansen ook buiten je directe netwerk. Sluit je aan bij een online community van sprekers in dezelfde branche om sprekers opdrachten te delen. WomenTalkTech zijn wij begonnen omdat we meer vrouwelijke sprekers op het podium van tech en innovatie evenementen willen hebben. In die community delen we #callforspeakers, die voor jou ook interessant kunnen zijn. Op elk vakgebied zijn er communities, dus doe research welke voor jou het meest geschikt is om zo je kansen te vergroten.

Misschien ben je nog steeds bang dat je teveel berichten op social media plaatst. Toch raad ik je aan om je over deze angst heen te zetten. Ik denk niet dat het snel teveel is. Niet iedereen ziet al jouw berichten voorbij komen. Op Facebook bijvoorbeeld ziet maar 3-5 procent van jouw volgers jouw berichten, de rest niet. Daarbij: je netwerk is niet voor niets met jou geconnect. Ze hebben dus een band met jou en zijn geïnteresseerd. Neem ze daarom mee in wat je doet en waar je gepassioneerd over bent.

In het ergste geval: als ze jou iets niet gunnen of toch geïrriteerd raken, dan was de relatie blijkbaar niet zo goed als je had verwacht. Geeft niet, je kunt niet met iedereen ‘vrienden’ zijn en mensen zijn vrij om je te ontvolgen. Het gaat erom dat je het grotere plaatje voor ogen houdt. Je doel om meer te spreken.

Een laatste tip die ik kreeg van Stephanie Ward en die ik nu steeds voor mezelf herhaal als mensen toch kritiek hebben op de manier waarop ik mezelf op social media profileer is een quote uit het boek Dare to lead van Brené Brown: “I only take advice from people I do respect and who are in the arena too’. Veel succes!

Dit artikel is geschreven door Maartje Blijleven van WomenTalkTech. Zij is samen met Jessika Lynch gasthoofdredacteur van vrouw.nieuws.nl in de maand januari.