Ze was de eerste blogger van Nederland die in 2001 het eerste online magazine voor moeders begon: Mamas.nl. Inmiddels heeft Vivienne Westerhoud van Westwood’s Media zes websites in eigen beheer, waaronder haareigenzaak.nl, en richt ze zich met haar werk op thema’s als vrouw en werk en de combinatie moederschap en ondernemerschap, en alles wat daarbij komt kijken. “Mede dankzij mijn gelobby is de wet flexibel werken er in 2016 gekomen.”

Vivienne begon met zelfstandig ondernemen toen ze net haar tweede dochter had gekregen. “Ik werkte toen nog voor een baas, maar mijn core business waren mijn kinderen. Ik wilde daar graag over schrijven. In gesprekken die ik had met andere vrouwen kwam telkens die strijd naar voren: wel of niet werken als je moeder bent. Je kunt het nooit goed doen: als je te ambitieus bent en carrière wilt maken, is het niet goed en als je thuisblijft om voor je kinderen te zorgen ben je lui. Ik weet niet of het nog steeds zo heftig is als toen, maar die innerlijke strijd voeren vrouwen volgens mij nog steeds.”

“In het begin zat ik ’s nachts te werken”

Haar intentie met de website mamas.nl, die inmiddels 40.000 bezoekers per maand trekt, is om vrouwen de reflectie te bieden dat je moet doen wat voor jou goed voelt en dat we elkaar niet moeten veroordelen. “Ik wilde in die tijd bij mijn kinderen blijven tot ze me zat waren. Voor mij was thuis werken ideaal, zeker toen ik ging scheiden. Toen moest er geld komen. In het begin zat ik ’s nachts te werken en had ik een dubbele baan. Toen ze naar school gingen, werd het makkelijker.”

Naast artikelen, inspiratie en tips over mode, gezond eten en opvoeding deelt Vivienne ook vacatures voor banen binnen schooltijden. Ook voor het flexibele werken heeft Vivienne zich met hart en ziel ingezet. “Voor mij is eigen ondernemerschap een manier van flexibel kunnen werken. In 2002 ben ik haareigenzaak.nl gestart, een online netwerk van vrouwelijke ondernemers. Ik vind het belangrijk dat vrouwelijke ondernemers online zichtbaar zijn. De afgelopen tien jaar zijn er enorm veel ondernemers bij gekomen. Het is door de concurrentie veel belangrijker geworden dat je uniek en authentiek bent om de massa te kunnen ontstijgen.”

“Ik hield niet genoeg van mezelf”

Het afgelopen jaar is de focus van Vivienne in haar werk en privé verschoven naar vergroenen. “Ik wil duurzamer leven en ik schrijf daar ook steeds meer over. Ik word door mijn dochters geïnspireerd om zuiniger met het milieu om te gaan. Die combi werk en kinderen, persoonlijke groei, milieu, dat zijn nu belangrijke onderwerpen voor mij. Ik heb zelf een burn-out gehad en ben een jaar uit de running geweest. Wat ik ervan geleerd heb? Dat ik meer bij mezelf mag blijven en dat ik niet genoeg van mezelf houd. We mogen niet alleen zuinig met de aarde omgaan, maar ook met onszelf.”

In de maand februari is Vivienne gasthoofdredacteur van Vrouw Nieuws. “Ik ga zelf artikelen schrijven en heb mensen uit mijn netwerk uitgenodigd om te schrijven over de liefde, de liefde voor jezelf, over relaties, maar ook voor de natuur, je missie, je werk. ” Wat zou Vivienne zelf nog willen? “Mijn ideale partner vinden. En zakelijk wil ik wat er nu is steeds groter maken. Ik kan over de hele wereld werken en ik zou best als digital nomad de wereld over willen reizen. Maar dat moet dan wel fietsend, lopend of met de trein. Mijn reislust bijt een beetje met mijn missie om duurzamer te leven.”