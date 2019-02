Orde in de chaos brengen voor meer focus? Zo doe je dat!

Ken je dat? Dagen die aan je voorbijvliegen. Dagen waarin je vooral bezig bent met informatie verwerken die van alle kanten op je afkomt. We hebben steeds meer behoefte om orde te scheppen in de chaos want zonder orde is het moeilijk om de focus op onze doelen te behouden. Ik spreek vandaag Janneke de Geus (53). Zij is de Focuscoach voor veelzijdige vrouwelijke ondernemers. Ze opent haar tas om haar telefoon te pakken en het eerste wat me opvalt is de geordende inhoud. Telefoon, pen, pasjeshouder en lippenstift. “Meer heb ik niet nodig” zegt ze lachend. Is het dan zo simpel?

Is bij jou alles zo georganiseerd en minimalistisch?

“Ik ben inderdaad dol op overzicht. Dat heb ik altijd gehad. Het is die rust in je hoofd, dat heldere. Maar om te zeggen dat dat vanzelf gaat. Echt niet! Als ik even niet oplet kan mijn bureau veranderen in een soort verzamelplaats voor papieren, boeken en mappen. Of er staan ineens vijftien tabbladen open op mijn computer. Ik zweer dan ook bij het creëren van overzicht in chaos, bij slimme mindhacks die je effectiever en productiever maken.”

Wat zorgt bij jou voor chaos?

“De oneindige informatiestroom. Ik noem dat ook wel de informatie tsunami. Ik kan echt overspoeld raken door alle informatie en mogelijkheden die we hebben. Dat ik hoogsensitief ben, speelt daarin zeker mee. Maar we voelen het allemaal. De informatiestroom komt onze huiskamers en hoofden binnen. En oude gewoonten volstaan niet meer om daar goed mee om te gaan. We hebben dagelijkse heldere doelen nodig, slimme structuren die niet benauwen, maar juist vrijheid geven.”

Zo’n nieuwe goede gewoonte, heb je daar een voorbeeld van?

“De manier waarop je je dag begint bijvoorbeeld. Ik begin met een krachtig ochtendritueel. Eerst een kop koffie in bed, dat geeft me het gevoel dat ik in een 5-sterren hotel zit. Dat heb ik mezelf natuurlijk een keer wijsgemaakt en dat idee is blijven hangen. Dat voelt zó luxe. Koffie op bed, 15 minuten lezen, 20 minuten mediteren, dat is het ritueel. Pas dan sta ik op en begint mijn (werk)dag.”

Klinkt goed, heb je nog een goede gewoonte waar we allemaal wat aan zouden hebben?

“Mmm …als ik maar één focustip zou mogen geven die echt het verschil moet maken dan zou ik zeggen: richt je aandacht vaker op één ding. Lees niet vijf boeken half, maar één geweldig boek helemaal. Sterker nog; lees het tien keer. Ik ben dit nu aan het doen met het boek ‘The code of the extraordinary mind’ van Vishen Lakhiani (oprichter van Mindvalley). Het is magisch hoe er steeds weer een diepere laag aan kennis en wijsheid zich ontvouwt in het boek en in mij. Door ergens helemaal in te duiken leer je veel sneller. En meer.”

Maar daar hebben we toch helemaal geen tijd voor en bovendien zitten we met die veelzijdigheid.

“Ik ben ervan overtuigd dat je meerdere dingen kunt doen. Alleen niet tegelijk. Stel je eens voor wat er gebeurt als je al jouw aandacht en energie richt op dat éne ding voor je. Hoe krachtig zou dat zijn? En wat tijd betreft; gisteren renden onze drie jongens nog gillend door het huis, ik knipperde één keer met mijn ogen en nu zijn het mannen. De tijd gaat door en wij ook, maar het liefst … full focus.”

Janneke de Geus is Focuscoach en helpt vrouwen bij het aanbrengen van focus in hun leven. Wil jij productiever werken en daarnaast nog tijd hebben voor je gezin? Wil je duidelijker weten wat je wel en niet gaat doen? Janneke kan je helpen overzicht te creëren en jouw aandacht en energie superkrachtig te leren richten. Lijkt dat je wat? Kijk op www.jannekedegeus.nl.

Dit interview is geschreven door gasthoofdredacteur Vivienne Westerhoud van Mamas.nl.