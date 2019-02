Na bijna veertien jaar als advocaat te hebben gewerkt, was het voor Catharine van Everdingen tien jaar geleden de tijd om het roer om te gooien. Ze kreeg schildklierproblemen, was enorm moe en kwam hierdoor zes weken thuis te zitten. Ze was vastberaden om haar gezondheidsklachten zonder synthetische medicijnen op te lossen. Ze realiseerde zich dat het niet alleen belangrijk is wat je doet, eet en denkt, maar ook wat je op je huid smeert. “Zestig procent van wat je op je huid smeert, wordt opgenomen in je bloed.”

In het rijtje body, mind en soul hoort volgens Catharine ook ons grootste orgaan, namelijk de huid. Door haar schildklierproblemen groeide haar interesse voor biologische verzorgingsproducten. “Als je het niet kan eten, moet je het niet op je huid smeren. Dat is het uitgangspunt van mijn bedrijf Botanical Beauty, dat ik tien jaar geleden ben gestart. Alle producten die wij maken, kan je opeten.”

“Biologisch gaat een stap verder”

In die tijd was er bijna nog niets biologisch op het gebied van huidverzorging te koop, maar ook tien jaar later is Botanical Beauty het enige Nederlandse biologische merk op de beauty vakbeurs. “Al onze verzorgingsproducten zijn niet alleen natuurzuiver, maar ook biologisch. Je hebt honderd procent natuurzuiver, wat betekent dat alle ingrediënten natuurlijk zijn en dus niet synthetisch. Biologisch gaat een stap verder; je kan mooie natuurlijke producten hebben, zoals amandelolie, maar die kunnen chemisch geteeld zijn. Onze Multi Use Butter is bijvoorbeeld 95 procent biologisch. Daar zitten geen gifstoffen in, omdat er geen pesticiden zijn gebruikt bij het telen van de (natuurlijke) ingrediënten.”

We smeren wat af, aldus Catharine. “Handzeep, bodylotion, make-up, crèmes, deo, shampoo, voeten crème, en ga zo maar door. Dat is heel veel, elke dag weer en dat jaar in jaar uit. Er is zeker meer bewustzijn, maar nog te weinig naar mijn zin. Iedereen is te druk om uit te zoeken wat ze op hun huid smeren. Als vrouwen eenmaal begrijpen hoe belangrijk het eigenlijk is om zuiver te smeren, zijn ze lyrisch over onze producten. Als je met biologische producten werkt, ben je bezig met het biologische evenwicht van je huid te herstellen.”

Paraffine verslaving

Wat veel mensen niet weten, is dat veel synthetische crèmes juist acnee of andere huidproblemen veroorzaken. Dat niet alleen; ook dat er in gezichtcrèmes en lippenbalsems paraffine zit. “Dit kan een paraffine verslaving veroorzaken. Die crèmes breken je eigen huidvetten af. Je huid heeft de crème steeds meer nodig, omdat deze zelf de vetten niet meer kan aanmaken. Als je overstapt op natuurzuivere en biologische producten duurt het even voordat de huid gewend is. Het kan echt een aantal weken duren voordat je huid niet meer droog aanvoelt en van de verslaving af is. Dit geldt ook voor lippenbalsems.”

Catharine vindt het heel fijn om mensen te laten weten hoe belangrijk het is om je bewust te zijn van wat je op je huid smeert. “Wat ik ook onder de aandacht wil brengen, is het verhaal van de micro plastics. In negentig procent van huidverzorging en tandpasta zitten minuscule plastic bolletjes verwerkt, die bijdragen aan de plastic soep. Het is echt onzin om dat in je producten te stoppen, pure opvulling. Het is goedkoop en maakt een product lekker zacht. Maar waarom niet iets uit de natuur gebruiken, zoals dode zee korreltjes en olie?”

Ouder wordende huid

Heeft Catharine nog tips voor de ouder wordende huid? “Je kunt ouderdom echt vertragen. Smeer geen chemische troep op je huid. Sommige ingrediënten kunnen juist zorgen voor veroudering van de huid. Gebruik biologische huidproducten en blijf zoveel mogelijk uit de zon. Als je toch in de zon gaat, zorg dan voor een goede bescherming zonder oxybenzone. Let op je voeding en voldoende hydratatie en beweging. Vitamine C is een bewezen anti-rimpel vitamine. Tenslotte ben ik fan van een goede bindweefselmassage. Dat doe ik liever dan een crème die siliconen bevat op mijn huid smeren.”