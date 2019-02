Het aantal singles in Nederland blijft stijgen. Hoogleraar Jan Latten verwacht zelfs dat in 2050 de helft van het aantal huishoudens in ons land alleenstaand zal zijn. Daarin zijn alleenstaande ouderen meegerekend. Trek daar de bewust gelukkige singles vanaf en je houdt een grote groep over. We zijn massaal op zoek naar een fijne relatie. Via datingsites en speciale apps zoeken we naar de ware of we wachten af tot hij of zij op ons pad komt. Maar zijn we er wel klaar voor? Wachten we niet al veel te lang? En hoe komt het dat zoveel relaties ons niet de vervulling brengen die we hoopten?

Toña Wong Chung werkt al meer dan twintig jaar als holistisch (relatie)coach en schreef op basis van haar ervaringen het boek ‘Hoe word ik de beste minnaar van de wereld’. Toña: ”Door een diepere verbinding met onszelf aan te gaan, kunnen we een betere verbinding krijgen met de mensen om ons heen. Ook met onze geliefde. We denken dat we op zoek moeten naar de ware liefde buiten onszelf. Maar een leven in liefde begint bij een diepe verbinding met onze eigen verlangens. Als je die helder hebt, komt er vanzelf iemand naast je lopen op jouw levenspad.”

Liefde en vrijheid in je relatie

Toña Wong Chung’s leven staat in het teken van het volgen van het pad van haar hart en op intrigerende wijze begeleidt ze mensen om, soms dwars tegen de conventies in, hetzelfde te doen. In haar integere maar ook humoristische talks en blogs zet ze aan tot nadenken over de relatie met jezelf, met je geliefde en je dierbaren. ”Veel mensen hebben geen duidelijk gevoel voor hun eigen verlangens en te weinig liefde voor zichzelf. Het is logisch dat daardoor ook de relatie met onze geliefde moeizamer verloopt. Liefde en vrijheid zijn voor veel mensen de twee begrippen waar ze het meest naar verlangen. Hoe minder deze verlangens vervuld worden door de wereld om je heen, des te meer deze verlangens om aandacht vragen binnen je relatie. Dit veroorzaakt bij veel stellen druk, omdat ze ervaren dat liefde en vrijheid elkaar op een bepaalde manier uitsluiten. En dat hoeft helemaal niet zo te zijn.”

Als avontuur en liefde samengaan

Waarom is er die tweestrijd tussen vrijheid en liefde? “Als je uitgaat van een monogame relatie wordt liefde vaak geïnterpreteerd als het veilige en romantische samenzijn met één vaste partner. Dit is een primaire behoefte. Een andere primaire behoefte is ons verlangen naar avontuur. En hoe meer de veiligheid eenmaal vervuld is, des te sterker ons verlangen wordt naar avontuur. De meest meeslepende avonturen die we kunnen beleven op aarde hebben allemaal iets te maken met intense ontmoetingen en het ontdekken van de geheimen van een ander wezen. Een ander lichaam ontdekken waar je je toe aangetrokken voelt bijvoorbeeld. Dit avontuur past niet binnen het hebben van een monogame relatie. Maar het gebeurt in zoveel relaties, dat we ons er misschien minder druk om mogen maken. Er zijn andere dingen die belangrijker zijn om te bepalen of we het samen goed hebben. Het is veel belangrijker dat je samen hetzelfde toekomstbeeld hebt en je dromen met elkaar deelt. Dat geeft een diepere verbinding, waardoor je ook moeilijke periodes samen overleeft.”

Oefening voor liefdespartners en singles

Wat adviseert Toña? “Fantaseer vaak samen met je partner of alleen over hoe je je leven voor je ziet. Wat wil jij graag ervaren in dit leven. En wat wil je manifesteren? Dit is ook een heerlijke oefening voor Valentijnsdag. Vraag bijvoorbeeld aan elkaar wat je zou veranderen in jouw leven als je de loterij zou winnen? Als single stel je deze vraag aan jezelf. Deze vraag is goed om regelmatig te herhalen. Doe je het samen? Zie dan voor je hoe jullie liefde helpt om jouw diepste verlangens werkelijkheid te maken. Zolang jullie koersen naar dezelfde horizon, zal alles wat er onderweg gebeurt jullie helpen en zelfs jullie band versterken. Als je alleen bent, zorgt jouw duidelijke koers in je leven ervoor dat je de juiste geliefde op je pad krijgt.” In Toña’s boek ‘Hoe word ik de beste minnaar van de wereld’ lees je meer tips over de liefde voor jezelf en elkaar.

Toña Wong Chung werkt al meer dan twintig jaar als holistisch (relatie)coach en schreef op basis van haar ervaringen het boek ‘Hoe word ik de beste minnaar van de wereld’. In haar praktijk www.healingspace.nl kun je terecht voor onder andere holistisch voedingsadvies, Chinese geneeswijzen als energetische massages, Reiki cursussen en stiltereizen.

Dit artikel is geschreven door gasthoofdredacteur Vivienne Westerhoud van Mamas.nl.