Speciaal voor Valentijnsdag: de sterrenbeelden en hun liefdesleven

De liefde, dat is toch het allermooiste wat er is? De sterrenbeelden kunnen ons informatie geven over ons liefdesleven. In de wereld van verliefde sterrenbeelden is alles in rep en roer. Verliefd zijn doet ieder sterrenbeeld op zijn eigen manier. Hoe logisch is dat? Nieuws.nl vroeg aan Deborah Cabau, astrocoach voor vrouwen, om per sterrenbeeld niet alleen inzicht te geven als ook goede tips voor hoe jij je relatie kunt verbeteren.

RAM 21 maart – 20 april

In relaties:

Verliefde Rammen zijn heel uitbundig, toegewijd en willen opgaan in een snelle passionele liefde of verliefdheid. Het gevaar ligt om de hoek dat Rammen al snel over hun eerste verliefdheid heen zijn. Als jullie liefde die eerste weken overleeft, heb je een Ram aan je weten te binden en een partner voor het leven. Houd er rekening mee dat Rammen niet willen worden ingeperkt of gecontroleerd. Dat vinden ze niet fijn. Ze houden daar absoluut niet van. Dus bel een Ram niet te vaak op en word zeker niet ongeduldig. Een Ram wil zich niet te veel geclaimd voelen en zeker niet in een verstikkende relatie belanden.

Relatietip:

Ben jij een Ram? Wees geduldiger, want degene die jou leuk vindt heeft nou eenmaal een ander tempo. Verwacht niets van je partner, des te leuker zullen de verrassingen voor je zijn. En ga in je relatie niet altijd voor gelijk, maar voor geluk.

STIER 21 april – 21 mei

In relaties:

Een verliefde Stier wordt blij van samen lekker rustig aan doen, niet te veel poespas en actie. Dus heerlijk samen thuis op de bank is prima. De Stier is vrij snel tevreden en kan heel trouw zijn in de liefde. Houd er rekening mee dat de Stier nogal bezitterig is en veel behoefte heeft aan lichamelijk contact. Daarnaast vindt de Stier financiële en emotionele zekerheid belangrijk. Daag een Stier niet te veel uit, anders kan hij of zij zich gedragen als een olifant in een porseleinkast.

Relatietip:

Ben jij een Stier? Wat flexibiliteit in de liefde zou handig zijn, want echt flexibel ben je niet, hoewel jij daar zelf anders over denkt. Blijf dus niet koppig vasthouden aan jouw visie.

TWEELINGEN 22 mei – 21 juni

In relaties:

Verliefde Tweelingen houden van afwisseling en intellectuele uitdagingen. Ze worden het liefst verliefd op bijdehante mensen, dus op mensen waar ze gemakkelijk mee kunnen kletsen. Ze vinden het namelijk belangrijk om gestimuleerd te worden. Van Tweelingen wordt vaak gezegd dat ze uitstekend kunnen flirten, ook doordat ze contactueel zijn ingesteld en altijd aanspreekbaar zijn. Een nadeel van verliefde Tweelingen is dat ze al snel denken dat het gras bij de buren groener is.

Relatietip:

Ben jij een Tweelingen? Doe je telefoon uit als je aan het daten bent. Je bent veel te snel afgeleid en de ander denkt dat jij hem niet interessant genoeg vindt. Je doet er goed aan om verder te kijken dan de oppervlakte. Een relatie blijft goed als er ook diepgang in wordt ervaren.

KREEFT 22 juni – 23 juli

In relaties:

Over Kreeften wordt altijd gezegd dat ze zorgzaam zijn. Dat is in de liefde niet veel anders. Kreeften hebben veel behoefte aan intimiteit. Ze kunnen heel erg liefhebbend zijn, soms op het moederlijke af. Kreeften vinden het fijn om hun complexe emoties te delen met hun geliefde. Ze vinden het heerlijk als de ander hen begrijpt en omgekeerd doen zij dat ook. Kreeften zijn gul en begripvol alsook ook bezitterig en ze kunnen moeilijk loslaten. Het liefst brengen ze heel veel tijd met hun lief door in een sfeer van huiselijkheid, waarin ze al snel het familiegevoel willen hebben. Een verliefde Kreeft ziet de gebreken van een ander vaak over het hoofd. Alles is goed en wordt met de mantel der liefde bedekt.

Relatietip:

Ben jij een Kreeft? Probeer niet altijd emotioneel te reageren op alles wat er om je heen gebeurt en zeker niet wanneer iemand je kritiek geeft. Niet iedereen is zo goed in het geven van opbouwende kritiek. Vraag om verklaring in plaats van in je hoofd het erger te maken.

LEEUW 24 juli – 23 augustus

In relaties:

Als een Leeuw verliefd is, wil hij of zij dat die persoon voor altijd in /haar leven blijft. Leeuwen zijn romantisch en houden van uitbundige seks. Ook al komen Leeuwen zelfverzekerd over, ze hebben veel behoefte aan bevestiging. Een verliefde Leeuw die te weinig aandacht krijgt, kwijnt weg. De Leeuw moet stralen en daar moet dus veel aandacht naar uitgaan. Leeuwen worden vaak als sympathiek, warm en loyaal gezien en daarom komen ze met alles weg. Een verliefde Leeuw is gul, maar kan ook bemoeizuchtig en controlerend zijn. Noem een Leeuw niet arrogant, dat zijn ze allerminst. Van binnen zijn ze heel gevoelig en warm.

Relatietip:

Ben jij een Leeuw? Fijn dat je zoveel aandacht kan krijgen van het andere geslacht, maar let erop dat je partner hierdoor niet achterdochtig wordt. Het is prima dat je een partner wil waar je trots op kunt zijn, maar probeer hem niet terecht te wijzen om jezelf beter te doen voelen.

MAAGD 24 augustus – 23 september

In relaties:

De Maagd wordt niet zomaar op de eerste de beste verliefd, hij is namelijk behoorlijk kritisch. Als de Maagd eenmaal verliefd is, dan komt hij gemakkelijk in gesprek, wordt hij erg begripvol én ook supersexy. Omdat Maagden zo kritisch zijn, vaak onrealistisch hoge normen hanteren en de lat hoog leggen, ervaren ze hun partners al vrij snel te licht. Maar als je het hart van een Maagd daadwerkelijk hebt veroverd, dan zijn ze heel hulpvaardig, toegewijd en warm. De Maagd blijft altijd kritisch, schoon en puur naar zichzelf, naar de relatie en naar de wereld kijken. Ze accepteren niet zomaar alles en hebben hoge verwachtingen.

Relatietip:

Ben jij een Maagd? Vergeef je partner dat hij niet zo precies is zoals jij. Leuk dat je zijn kleren fatsoeneert, maar realiseer je dat het leven meer is dan spik en span voor de dag komen. Niemand is perfect, ook jij niet.

WEEGSCHAAL 24 september – 23 oktober

In relaties:

Een Weegschaal hoort een partner te hebben, vooral de vrouwelijke Weegschalen. Zij kunnen niet zonder partner. Voor hun welzijn is het super belangrijk om onderdeel te zijn van een stel, omdat Weegschalen daar het beste bij gedijen. Ze houden ontzettend van genegenheid, zijn erg charmant en flirten als de beste. Ze zijn romantisch ingesteld. Eigenlijk zijn Weegschalen de bést denkbare partners. In het openbaar zullen ze hun affectie niet zo tonen, maar in hun privéleven des te meer. Weegschalen kun je overladen met liefdesbetuigingen. Weegschalen worden gezien als een van de meest aantrekkelijke mensen in de dierenriemtekens. Iedereen draait zich om als een Weegschaal voorbij loopt. De kans is dus groot dat Weegschalen snel aan een partner komen.

Relatietip:

Ben jij een Weegschaal? Accepteer niet alles binnen de relatie voor de lieve vrede. Af en toe een flinke ruzie klaart de lucht vaak op. Ga niet over je grenzen en stel je niet te afhankelijk op.

SCHORPIOEN 24 oktober – 22 november

In relaties:

De verliefde Schorpioen wil het liefst ondergedompeld worden in een tropische oceaan van emoties. Daarom passen intensiteit en obsessies bij de Schorpioen. Een verliefde Schorpioen verslindt haar partner het liefst met huid en haar. De liefde van de Schorpioen is gecompliceerd en gaat gepaard met allerlei diepe emoties. Ze zijn erg sensueel, intuïtief en emotioneel gericht. Over het algemeen is de Schorpioen bezitterig en jaloers, zij snakt naar magie en seks moet erotisch en niet mechanisch zijn. Schorpioenen houden totaal niet van machtsstrijd met een partner. Als de relatie in een machtsstrijd ontaardt, berg je dan maar, want dan gaat de Schorpioen steken. In een relatie zoekt de Schorpioen naar transformatie en dat doen ze door hun seksualiteit uit te leven. Ze hebben vaak een mysterieuze en intense blik die vaak wordt gezien als sexappeal. Veel mensen raken daarvan in de ban, het werkt als een magneet en je raakt erdoor in hun netten verstrikt.

Relatietip:

Ben jij een Schorpioen? Jaag niet je partner de stuipen op het lijf door je onvoorspelbare emotie-uitbarstingen. Drama kan je relatie op den duur slopen. Beter is om deze energie in je passie te stoppen.

BOOGSCHUTTER 23 november – 22 december

In relaties:

Veel Boogschutters trouwen meer dan eens in hun leven. Ze zijn grillig in de liefde en kunnen gemakkelijk van partner wisselen. Ze gunnen de ander ook vrijheid en het liefst zitten ze in een niet te strak afgebakende relatie. Boogschutters tonen hun gevoelens heel snel. Het zou goed zijn als ze niet alleen maar aan zichzelf denken. Maar wie ooit met een Boogschutter wat heeft gehad weet ook dat ze passioneel zijn, positief en erg actief. Een verliefde Boogschutter idealiseert zijn partner te snel. Enige gereserveerdheid zou hem goed doen want veel Boogschutters gaan na een tijd er alsnog van door als blijkt dat hun partner niet zo ideaal is als ze dachten.

Relatietip:

Ben jij een Boogschutter? Gun de ander tijd om aan jouw fantastische ideeën te wennen. Breng geduld op. Realiseer je dat een goede relatie alleen mogelijk is als er wederzijds vertrouwen in elkaars doelen en levensvisie is.

STEENBOK 23 december – 20 januari

In relaties:

De verliefde Steenbok zoekt naar eeuwige trouw, met minder nemen ze geen genoegen. Ze zijn conservatief, hebben goede manieren en zijn stijlvol. Ze willen een traditionele relatie met alles erop en eraan. Zomaar met iemand ervandoor gaan voor een avontuurtje is niet hun stijl. De Steenbok maakt zich vrij snel zorgen en is soms ook zwaarmoedig in een relatie. Over het algemeen is de Steenbok geneigd zichzelf en de ander beperkingen op te leggen, te begrenzen met regels, protocollen en etiquette. Een Steekbok wil de partner dan ook vaak verbeteren, corrigeren of heropvoeden. Bij een verliefde Steenbok is veel tijd en geduld nodig om bij zijn veelal onderdrukte emoties te komen. Maar het zijn absoluut mensen om van te houden.

Relatietip:

Ben jij een Steenbok? Behandel je partner niet als jouw kind of leerling. Corrigeren waar anderen aanwezig zijn is uit den boze. Probeer vaker je emoties uit te spreken op een rustige manier. Als je ze niet kunt uitspreken, probeer ze dan op te schrijven.

WATERMAN 21 januari – 18 februari

In relaties:

De verliefde Waterman houdt van seks, maar leeft voornamelijk in het hoofd. Ze vinden hun ruimte en vrijheid veel belangrijker dan het hebben van een relatie. Maar niemand kan zonder liefde, en dat geldt ook voor de Waterman. Watermannen hebben excentrieke maniertjes en die geven ze niet zomaar op. De behoefte aan onafhankelijkheid zal ook blijven en soms komen ze wat oppervlakkig over in het eerste contact. Dat komt omdat ze de emotionele nabijheid niet zomaar uit zichzelf opzoeken. Een Waterman past alleen bij iemand die het absoluut niet erg vindt dat ze zo verstandelijk over willen komen en afstand willen creëren. Ze gaan namelijk liever op geestelijk vlak een relatie aan dan op romantisch vlak. Er zijn dan ook veel mensen die stuklopen op een liefdesrelatie met een Waterman. Maar als een Waterman voelt dat hij wordt begrepen en mag zijn wie hij is en in zijn waarde wordt gelaten, dan heb je gewoon een goede vangst aan een Waterman.

Relatietip:

Ben jij een Waterman? Zeg vaker tegen je partner dat je van hem/haar houdt als je de vlam brandend wilt houden. Niet iedereen deelt gevoelens alleen mentaal uit. Ruimte in een relatie is goed, maar teveel ruimte betekent op den duur einde van je relatie.

VISSEN 19 februari – 20 maart

In relaties:

Verliefde Vissen houden van romantiek en meegesleurd worden in emoties. Ze willen écht voelen en ervaren dat twee verwante zielen samenkomen. Ze zoeken een partner waar ze zich volledig thuis bij voelen en waar ze romantische uren mee door kunnen brengen. Ze houden van dinertjes bij kaarslicht, mooie muziek, Valentijnskaartjes en sentimentele cadeautjes. Alles erop en eraan. De Vissen zijn zelf warm, gul, ondersteunend, zachtaardig, inlevend, sexy, mysterieus en spiritueel. Verliefde Vissen zijn megagevoelig. Ze hebben antennes om vanaf grote afstand al gevoelens en gedachten van hun geliefde op te vangen. Als er ooit een Vissen verliefd op je is geweest, dan weet je dat. Ze hebben een zachte en begrijpende energie en dat geeft de ander vaak het gevoel van thuiskomen. Kom bij een verliefde Vissen niet aan met goede raad. Daar zijn ze allergisch voor en bovendien zien ze het al snel als kritiek.

Relatietip:

Ben jij Vissen? Realiseer je dat je vaak ongrijpbaar bent voor je partner. Je kunt heel empathisch zijn en dan ineens zwem je de andere kant op. Je voelt dan koud aan en dan laat je je partner radeloos achter. Hier is niet iedere relatie tegen bestand.

Jouw sterrenbeeld (zonneteken) geeft slechts een globaal beeld van jouw relatiepatroon weer. Om een completer beeld te krijgen, is het nodig dat je weet wat jouw maanteken en ascendantteken zijn. Deborah biedt een waardevol e-book aan met je eigen geboortehoroscoop.

Vraag hem hier gratis aan.

Deborah schrijft over astrologie in relatie tot persoonlijke ontwikkeling voor verschillende media. Tijdens haar loopbaan in het personeelsmanagement volgde zij diverse westerse astrologie-opleidingen en werd ook gecertificeerd coach. Met haar Soul Business School helpt zij als astrologisch businesscoach ondernemende vrouwen in Nederland en België hun mooiste bedrijf te creëren op basis van hun aangeboren kwaliteiten en zielsmissie.

Deborah schijft momenteel 12 horoscoopboeken met de titel ‘Wat jij in je Mars hebt!’ – haal het allermooiste uit jezelf. Haar boeken gaan 21 maart a.s. online in de voorverkoop en zijn najaar 2019 o.a. via de boekhandels verkrijgbaar.