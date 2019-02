Winterjassen.com wordt Jas.nl

Winterjassen.com gaat zich niet langer alleen op de winter richten, maar ook op alle andere seizoenen van het jaar. Het is tijd voor uitbreiding en daarom heet Winterjassen.com voortaan Jas.nl. Ben je op zoek naar een nieuwe jas voor de lente of de zomer of wil je de laatste trends weten? Het is niet langer meer nodig om het hele internet af te struinen. Nieuws.nl sprak Lisanne Ploeger, oprichtster van Winterjassen.com, en ging op onderzoek naar de nieuwste trends op jassengebied voor dit jaar.

Volgens Lisanne Ploeger is de naamsverandering een omslagpunt. “We willen echt een expert op het gebied van alle soorten jassen worden. Naast Jas.nl hebben we ook Dameswinterjassen.nl, Herenwinterjassen.nl, Jaskopen.nl en Herenjassen.nl. Deze namen dekken de lading beter. We hebben bovendien tachtig domeinnamen in ons bezit, die allemaal bij Jas.nl gaan uitkomen.”

Trendcoat

Naast de naamsverandering wordt ook het assortiment flink uitgebreid. Zomerjassen, sportjassen, regenjassen of spijkerjasjes; alles kan er gekocht worden. Ook de trendcoat is te verkrijgen, een jas die eigenlijk nooit verdwijnt uit het straatbeeld. Daarom ook zeker een goede jas om in te investeren, want je kunt er jaren mee doen. Deze jassen zijn tijdloos en te verkrijgen in lichte kleuren, zoals witte of beige, maar ook in donkergroen of rood.

Nieuwste trends

Op de site kan je niet alleen terecht voor jassen, maar ook om inspiratie op te doen. Met de nieuwe website wil Ploeger een impuls geven aan de blogs en dus wordt de frequentie waarmee een blog wordt geplaatst omhoog geschroefd. Bezoekers kunnen lezen over de nieuwste trends zomerjassen en er worden ook tips en tricks gegeven. Welke jas moet je in je kast hebben deze zomer en welke kleur en print is dit jaar favoriet?

Op het moment zie je overal kleding met dieren prints en dit geldt ook voor jassen. Deze trend houdt nog wel een tijdje aan. Je ziet deze print niet alleen terug in de wintercollecties, maar ook voor de rest van het jaar blijft de print volop zichtbaar in het straatbeeld. Ook zie je deze winter veel jassen helemaal van nep bont: lekker warm, heerlijk zacht en in veel vrolijke kleuren. Je kan kiezen voor klassieke kleuren, zoals effen zwart, roomwit of jachtgroen. Maar je kan ook voor felle kleuren gaan, zoals roze of rood.

Ruit en oversized

Over prints gesproken, naast dierenprints blijft ook de ruit dit jaar populair. De geruite jas is een onmisbaar item in je garderobe. Je kan kiezen voor een jas met een grote of kleine ruit, voor een variant in bont of in wol. Volop keuze dus. Tenslotte kunnen jassen momenteel niet groot genoeg zijn. Groot, groter, groots is de trend. Kies voor een wijd zittende jas die zelfs tot aan je enkels mag rijken.

Ploeger verwacht met Jas.nl een autoriteit te worden op het gebied van alle soorten jassen. Ze zegt de beste website te willen beheren om een jas te kopen en om inspiratie op te doen over de nieuwste trends en winterjassen. Zelfs badjassen zijn er te koop. Er komt weer een zoekfunctie met een groot aantal filters, zodat gebruikers snel een nieuwe jas kunnen vinden. Met één klik op de knop kan je je jas naar keuze bestellen bij de aanbieder.