Op haar zesde werd Marije Cornelissen door haar feministische moeder naar demonstraties en bijeenkomsten over vrouwenrechten meegenomen. Marije vond het meteen een belangrijk onderwerp. Toen ze zestien was, wilde ze al Europarlementariër worden. In 2009 werd ze gekozen voor het Europees Parlement, waarvoor Marije vijf jaar doordeweeks in Brussel verbleef. Toen kwam UN Women op haar pad met de vraag of ze UN Women Nederland van de grond kon krijgen. “Jaaa, dacht ik, vrouwenrechten, maar dan op een internationaal niveau.”

UN Women is de grootste vrouwenrechten organisatie ter wereld en is uniek omdat zij wereldwijd heel hard probeert jongens en mannen te betrekken bij het veranderen van genderverhoudingen, aldus Marije. Sinds oktober 2016 is ze directeur van UN Women Nederland, een functie die ze met veel passie en liefde vrijwillig vervult naast haar betaalde werkzaamheden. ”UN Women als organisatie spreekt mij enorm aan. De meeste organisaties richten zich op één terrein of werken niet wereldwijd. Wat het mooie is aan UN Women is dat we zowel op beleidsniveau beïnvloeden als praktisch bezig zijn met het uitvoeren van projecten in bijna honderd landen.”

VN Vrouwenverdrag

Het heeft anderhalf jaar geduurd voordat Marije UN Women Nederland van de grond kreeg en ze samen met haar bestuur en team erkenning kreeg vanuit New York. “Daar zit het hoofdkantoor van UN Women. Er zijn zestig veldkantoren die in negentig landen projecten uitvoeren. Daarnaast zijn er Nationaal Comités. Wij zijn in Nederland het vijftiende Nationale Comité. Onze taak is om fondsen te werven voor het werk wereldwijd. Daarnaast zorgen wij ervoor dat het VN Vrouwenverdrag in Nederland wordt nageleefd en doen we verschillende projecten.”

Het VN Vrouwenverdrag heeft een aantal pijlers, waaronder gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in leidinggevende posities, zowel in het bedrijfsleven als in de politiek. Daarnaast richt het verdrag zich op het bevorderen van de economische zelfstandigheid van vrouwen en het bestrijden van geweld tegen vrouwen. Hoe is het met deze pijlers in Nederland gesteld?

“Zo’n 35 vrouwen worden jaarlijks vermoord door een (ex)partner”

“Het schort behoorlijk aan leidinggevende posities voor vrouwen in Nederland. Ook is het bedroevend gesteld met de economische zelfstandigheid van vrouwen. 56 procent van de vrouwen is economisch zelfstandig in Nederland. Verder heeft 45 procent van de vrouwen geweld meegemaakt in haar leven. Geweld tegen vrouwen is een groot probleem, ook in Nederland. Zo’n 35 vrouwen worden jaarlijks vermoord door een (ex)partner.”

Na de overweldigende speech van actrice Emma Watson in 2014 voor de United Nations is de HeForShe campagne gelanceerd. Het doel van deze campagne is om jongens en mannen uit te nodigen om zich actief bezig te houden met de emancipatie van vrouwen. Voor vrouwen, maar ook voor zichzelf. “Jongens hebben net zo goed last van stereotypering. Inmiddels hebben twee miljoen mannen wereldwijd de HeForShe verklaring ondertekend, waaronder regeringsleiders en CEO’s van bedrijven. Zij beloven daarmee alles te doen om vrouwenrechten te bevorderen. Hier ligt de toekomst voor emancipatie: het samen doen met de mannen.”

Internationale Vrouwendag

Volgende week vrijdag 8 maart is het internationale vrouwendag en organiseert UN Women Nederland de HeForShe Arts Week. “Als maatschappelijke organisatie proberen wij met verhalen te overtuigen, maar soms is een beeld, kunstwerk of theaterstuk beter om mensen in hun hart te raken. We werken samen met culturele organisaties en de week heeft als doel om mannen en jongens te betrekken bij de strijd voor gendergelijkheid.”

Naast de HeForShe campage, waarmee Marije hoopt verschil te maken, zijn er nog een aantal projecten waar ze zich met UN Women Nederland mee bezig houdt. “84 procent van de vrouwen heeft last van straat intimidatie. Met het Safe Streets project willen we dat gemeentes beleid gaan maken om dit percentage te verminderen. Er zijn momenteel zes gemeentes die de Safe Streets verklaring hebben ondertekend. Ik hoop dat dit uitbreidt naar alle gemeentes van Nederland.”

Marije vindt haar werk voor UN Women heel dankbaar. “Er is een tegenbeweging gaande in de wereld die zich steeds meer inzet voor de rechten van de vrouw. Dat zie je met #metoo, waardoor eindelijk seksueel geweld op de kaart staat. Maar ook de Womens Marches geven een nieuwe energie aan de feministische beweging wereldwijd, ook onder mannen. Op 9 maart is weer een Women’s March in Amsterdam. In 2017 was een kwart van de mensen die mee liepen man. Ik hoop dat er dit jaar weer zoveel mogelijk mannen meelopen.”