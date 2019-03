De Women’s March is een ode aan de creativiteit van feministen

Afgelopen weekend was een feest van actie in Amsterdam. Op 9 maart kwamen maar liefst 15.000 mensen naar de Women’s March en op 10 maart in de stromende regen liepen 40.000 mensen in de klimaatmars. Allebei geweldig, allebei hard nodig.

Wat de Women’s March extra bijzonder maakt, is dat deze volledig door vrijwilligers werd georganiseerd; er zit geen professionele organisatie achter. Het podium, de geluidsinstallatie en alle andere faciliteiten zijn gedoneerd, de promotie was mond-tot-mond en volledig onbetaald en de sprekers waren geen hotemetoten maar grassroots activisten. En er waren nog meer mannen dan bij de laatste Women’s March in 2017. Minimaal een kwart tot een derde van de deelnemers was man of jongen. Nog nooit ging zo’n diverse groep mensen de straat op in Nederland om duidelijk te maken dat het echt anders moet.

De Women’s March was niet alleen een viering van de diversiteit van mensen, van actiebereidheid en strijdbaarheid, maar ook van creativiteit en humor. Daarom een selectie van de beste protestborden van de Women’s March 2019.