Wat doen we aan het chronische tekort aan horeca personeel?

Niet alleen de economie groeit, maar ook het aantal mensen dat steeds vaker buiten de deur eet en drinkt. Goed nieuws voor de horeca, toch? Zeker, maar dit heeft wel tot gevolg dat de horecasector de komende jaren in totaal bijna 100.000 extra medewerkers nodig heeft. Waar vind je die? Je kroeg moeten sluiten omdat je geen gekwalificeerd personeel kan vinden, kan zomaar de nieuwe horeca werkelijkheid worden. Wat is de oplossing?

Het totale aantal horeca medewerkers groeit in de periode tot 2025 van 443.900 begin vorig jaar naar 540.800. Tot 2025 zijn 60.000 tot 67.000 mensen in de bediening nodig en 16.000 en 17.800 koks. Het aanhoudende personeelstekort en de krapte op de arbeidsmarkt zorgen ervoor dat het voor horecaondernemers lastig wordt om personeel te vinden.

Horeca apparatuur

Er wordt verwacht dat deze personeelstekorten de groei in de horeca de komende jaren gaat afremmen. Dit is een serieus probleem voor veel horeca ondernemers. Deze tijd vraagt om innovatieve oplossingen. Met behulp van bijvoorbeeld horeca apparatuur, dat steeds slimmer wordt, is het mogelijk om veel werk uit handen te nemen.

In een slimme keuken van de toekomst staat apparatuur dat als het ware zelf kan denken. Wat dacht je van geautomatiseerde friteuses die zelf de mandjes uit het vet tillen als de frietjes klaar zijn? Of combisteamers met ingebouwde receptuur en voorgeprogrammeerde bereidingsprogramma’s die met één knop te bedienen zijn? Dit is geen toekomstpraat, want dit soort apparatuur is er al.

Zelfreinigend

Veel van deze apparatuur reinigt zichzelf, waardoor ze de volgende dag direct gebruikt kan worden. Dit scheelt weer in de tijd en handen. Dankzij de verbinding met het internet staat veel apparatuur direct in contact met de leverancier. Zo zijn er drankenkasten die automatisch de bestelling doorgeven aan de groothandel.

Op 21 mei vindt dit jaar de Nationale Horecadag plaats, de eerste landelijke open dag voor de horeca. Op deze dag is het de bedoeling mensen te stimuleren om in de horeca te gaan werken. Zoveel mogelijk horecaondernemers openen hun deuren voor studenten, afgestudeerden, werkzoekenden en horecamedewerkers. De initiatiefnemers willen graag het tekort aan personeel als een landelijk probleem aanpakken. Door samen de krachten te bundelen kan het imago van de horeca verbeterd worden.

Hoge uitstroom

Tenslotte mag er vanuit horeca ondernemers gekeken worden naar wat zij aan (toekomstige) werknemers bieden. De uitstroom is nog altijd hoog, de werkdruk en de stress wordt als zeer belastend ervaren en de begeleiding en beloning van nieuwe medewerkers zijn ondermaats. De horeca heeft door een slecht imago als werkgever veel moeite om aan mensen te komen en om werknemers voor langere tijd aan zich te binden. Er is dus niet één simpele oplossing voor het tekort aan horeca personeel, maar er mag naar het grotere plaatje gekeken worden.